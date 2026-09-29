Handel

Zooplus löst ein Problem, das Amazon beim Spar-Abo offenlässt

René Hesse
Von
1 Kommentar
Onlineshopping (KI)

Zooplus führt eine Rabattgarantie für Abos ein und löst damit ein Problem, das unter anderem Amazons Spar-Abo kennt.

Wer regelmäßig Tierfutter oder Zubehör bestellt, muss bei Zooplus künftig nicht mehr zwischen Abo-Rabatt und einer besseren laufenden Rabattaktion wählen. Die neue „Best Discount Guarantee“ berücksichtigt bei jeder Abo-Bestellung automatisch den höchsten anwendbaren Produktrabatt.

Das ist insbesondere im Vergleich zum Amazon Spar-Abo interessant. Dort existieren Spar-Abo-Rabatte, Coupons und weitere Aktionen nebeneinander und sind nicht grundsätzlich automatisch nach dem Prinzip „höchster Rabatt gewinnt“ miteinander kombinierbar. Genau diesen zusätzlichen Preisvergleich innerhalb des Abos übernimmt Zooplus nun automatisch.

Zooplus garantiert automatisch den besseren Abo-Rabatt

Das neue System funktioniert nach einem einfachen Prinzip:

  • Der reguläre Abo-Rabatt beträgt mindestens 5 Prozent.
  • Ist ein berechtigter Produktrabatt höher, wird dieser angewendet.
  • Der verwendete Rabatt und die Ersparnis sind im Kundenkonto sichtbar.
  • Abos lassen sich weiterhin pausieren, kündigen oder zeitlich anpassen.

Die Garantie gilt für berechtigte Rabatte, die zum Zeitpunkt der Bearbeitung verfügbar sind. Zooplus betreibt Online-Shops in 27 europäischen Ländern und verspricht sich von dem Modell neben mehr Komfort auch eine besser planbare Nachfrage.

Ich finde den Ansatz sinnvoll, gerade weil ich das Problem vom Amazon Spar-Abo kenne: Ein Abo sollte nicht dazu führen, dass man parallel nach besseren Aktionen suchen muss. Wenn Zooplus tatsächlich konsequent automatisch den höchsten verfügbaren Rabatt berücksichtigt, ist das ein echter Komfortgewinn.

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  1. Warpig 🎖
    sagt am

    Super das sie das gelöst haben, hoffentlich lösen die bald das Problem, das ich meine Punkte bei meinem Abo einsetzen kann.

    Antworten

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