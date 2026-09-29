Kaufland startet große Drogerie-Offensive in seinen Filialen

Kaufland richtet seine Drogeriebereiche neu aus und testet dabei unter anderem KI-Spiegel, Duftstationen und neue Regalkonzepte.

Der Lebensmittelhändler will den Drogerieeinkauf stärker mit dem klassischen Wocheneinkauf verbinden. Ein neues Gestaltungskonzept mit niedrigen Regalen, hellen Farben und angepasster Beleuchtung soll schrittweise in den Filialen ausgerollt werden.

Zum Sortiment gehören laut Kaufland mehr als 9.000 Drogerieartikel von Marken und Eigenmarken. Darunter befinden sich rund 3.300 Bio-Produkte. Gleichzeitig erhält die Pflege-Eigenmarke Bevola ein neues Design und ein dreistelliges Nummernsystem zur Orientierung.

Kaufland testet KI-Spiegel und neue Drogerie-Konzepte

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Bevola startet zunächst in fünf Filialen mit neuem Auftritt.

Neue Duftstationen ergänzen die Bereiche für Haar- und Duschpflege.

Ein Berliner Teststudio läuft für drei Monate.

KI-Spiegel analysieren dort Haut und Haare automatisiert.

Das Teststudio befindet sich in einer Kaufland-Filiale am Berliner Prenzlauer Berg. Zusätzlich gibt es Styling-Plätze, Experten, Workshops und eine Eventfläche. Kaufland will dort Kundenfeedback sammeln und daraus mögliche künftige Konzepte entwickeln.

Ich finde den Ansatz durchaus spannend. Kaufland greift damit Funktionen klassischer Drogeriemärkte auf und verbindet sie mit dem ohnehin stattfindenden Wocheneinkauf. Am Ende entscheidet sich ein Kauf allerdings eher nach der Qualität der Produkte und nicht in erster Linie nach der Präsentation.

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