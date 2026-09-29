Handel

Kaufland startet große Drogerie-Offensive in seinen Filialen

René Hesse
Von
Foto: Kaufland

Kaufland richtet seine Drogeriebereiche neu aus und testet dabei unter anderem KI-Spiegel, Duftstationen und neue Regalkonzepte.

Der Lebensmittelhändler will den Drogerieeinkauf stärker mit dem klassischen Wocheneinkauf verbinden. Ein neues Gestaltungskonzept mit niedrigen Regalen, hellen Farben und angepasster Beleuchtung soll schrittweise in den Filialen ausgerollt werden.

Zum Sortiment gehören laut Kaufland mehr als 9.000 Drogerieartikel von Marken und Eigenmarken. Darunter befinden sich rund 3.300 Bio-Produkte. Gleichzeitig erhält die Pflege-Eigenmarke Bevola ein neues Design und ein dreistelliges Nummernsystem zur Orientierung.

Kaufland testet KI-Spiegel und neue Drogerie-Konzepte

Foto: Kaufland

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Bevola startet zunächst in fünf Filialen mit neuem Auftritt.
  • Neue Duftstationen ergänzen die Bereiche für Haar- und Duschpflege.
  • Ein Berliner Teststudio läuft für drei Monate.
  • KI-Spiegel analysieren dort Haut und Haare automatisiert.

Das Teststudio befindet sich in einer Kaufland-Filiale am Berliner Prenzlauer Berg. Zusätzlich gibt es Styling-Plätze, Experten, Workshops und eine Eventfläche. Kaufland will dort Kundenfeedback sammeln und daraus mögliche künftige Konzepte entwickeln.

Ich finde den Ansatz durchaus spannend. Kaufland greift damit Funktionen klassischer Drogeriemärkte auf und verbindet sie mit dem ohnehin stattfindenden Wocheneinkauf. Am Ende entscheidet sich ein Kauf allerdings eher nach der Qualität der Produkte und nicht in erster Linie nach der Präsentation.

Unterhaltung · 28. September 2026

Vom Fernsehen ins Regal: Lidl startet ungewöhnliches Konzept

Lidl bringt die Gewinnerprodukte der neuen SAT.1-Show „Die Millionenidee“ direkt nach der Ausstrahlung bundesweit in den Verkauf. Die neue Sendung… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
The Last of Us Part 3: Das „Universum“ wird offiziell erweitert
29.09.26 · Gaming
Disney stellt Futurama schon wieder offiziell ein
29.09.26 · Unterhaltung
Vom Fernsehen ins Regal: Lidl startet ungewöhnliches Konzept
28.09.26 · Handel
Tesla verschiebt Event für neues Elektroauto
29.09.26 · Mobilität
Kleinanzeigen analysiert Chats mit KI: Ein Schalter stoppt die Funktion
25.09.26 · Handel
Intergalactic: Naughty Dog zeigt neues Spiel erst 2027
29.09.26 · Gaming
Das ist der ganz neue Kindle von Amazon
28.09.26 · News
Deutsche Telekom plant 50 neue flexible Shop-Formate
24.09.26 · Telekom
Apple veröffentlicht mit iOS 27.0.1 ein wichtiges Update
28.09.26 · Firmware und Updates
Mehr als Punkte sammeln: PAYBACK startet eigenen Shopping-Bereich
23.09.26 · Handel
Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Kaufland startet große Drogerie-Offensive in seinen Filialen