Amazon startet Premium-Marken-Woche mit hohen Rabatten

Das Onlineunternehmen Amazon startet vom 29. April bis 5. Mai 2026 eine Premium-Marken-Woche mit Rabatten von bis zu 30 Prozent auf zahlreiche Markenprodukte.

Die Aktion umfasst Beauty, Haushalt, Mode, Sport sowie Smart Home und Technik und beinhaltet Marken wie Lancôme, De’Longhi, Samsung, Le Creuset, Philips Hue und Tommy Hilfiger. Ein Preisvergleich kann beim Einordnen der zahlreichen Angebote helfen.

Amazon bietet zusätzlich KI-gestützte Funktionen wie den Assistenten Rufus, Größenempfehlungen und Amazon Lens zum Erkennen von Produkten. Prime-Mitglieder profitieren wie üblich von schnellem Versand, teils Same-Day-Delivery, sowie der A-bis-z-Garantie und einem Trade-in Programm.

Zur Premium-Marken-Woche bei Amazon →

Als allgemeine Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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