Amazon startet Temu-Abklatsch „Haul“ im Web

Amazon hat den neuen Shopping-Bereich „Amazon Haul“ bereits im Juni in Deutschland als Beta-Version eingeführt. Zum Start war das Angebot nur in der App verfügbar, inzwischen ist es auch in der Webversion gestartet.

Das Angebot enthält besonders günstige Produkte aus den Bereichen Fashion, Lifestyle und Wohnen. Die meisten Artikel kosten weniger als 10 Euro, einige sogar nur 1 Euro.

Die Lieferzeit für Bestellungen beträgt maximal zwei Wochen. Rabatte von 5 bis 10 Prozent werden je nach Einkaufswert gestaffelt gewährt. Ab einem Bestellwert von 20 Euro ist der Versand kostenlos, darunter fällt eine Versandgebühr von 3,50 Euro an.

Amazon Haul mit überschaubarer Auswahl

Amazon betont, dass bei Haul-Produkten das gewohnte Einkaufserlebnis mit Kundenbewertungen und Produktsicherheitskontrollen erhalten bleibt. Artikel können innerhalb von 15 Tagen nach Lieferung kostenlos zurückgegeben werden. Bei vielen Rücksendungen entfällt der Aufwand für Verpackung oder Etikettierung, da dies durch die Rücknahmestellen wie DHL oder Hermes übernommen wird.

Ich habe Amazon Haul nach dem Start bereits ausprobiert. Der Versand erfolgte innerhalb von zehn Tagen und die Qualität der Produkte war „okay“. Es kam alles aus China und wurde per Hermes geliefert.

Zwei Produkte musste ich zurückgeben, weil sie überhaupt nicht der Beschreibung entsprochen haben. Amazon hat das Geld erstattet und auf eine Rücksendung verzichtet. Insgesamt muss ich aber sagen, dass die Produktauswahl deutlich schlechter als bei Temu oder AliExpress ist.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.