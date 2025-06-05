Handel

Angriff auf Temu: Amazon startet neues Spar-Portal „Haul“ in Deutschland

Amazon hat den neuen Shopping-Bereich „Amazon Haul“ in Deutschland als Beta-Version eingeführt. Das Angebot richtet sich an Nutzer der Amazon-Shopping-App und enthält besonders günstige Produkte aus den Bereichen Fashion, Lifestyle und Wohnen. Die meisten Artikel kosten weniger als 10 Euro, einige sogar nur 1 Euro. Das neue Feature folgt auf ähnliche Einführungen in den USA und Großbritannien.

Der Zugriff auf „Amazon Haul“ erfolgt über die App, in der eine eigene Suche, ein separater Warenkorb sowie eine eigene Kasse integriert sind. Die Lieferzeit für Bestellungen beträgt maximal zwei Wochen. Rabatte von 5 bis 10 Prozent werden je nach Einkaufswert gestaffelt gewährt. Ab einem Bestellwert von 25 Euro ist der Versand kostenlos, darunter fällt eine Versandgebühr von 3,50 Euro an.

Amazon Haul mit Fokus auf Nutzererfahrung und Rückgabe

Amazon betont, dass bei Haul-Produkten das gewohnte Einkaufserlebnis mit Kundenbewertungen und Produktsicherheitskontrollen erhalten bleibt. Artikel können innerhalb von 15 Tagen nach Lieferung kostenlos zurückgegeben werden. Bei vielen Rücksendungen entfällt der Aufwand für Verpackung oder Etikettierung, da dies durch die Rücknahmestellen wie DHL oder Hermes übernommen wird.

Zum Start ist Amazon Haul nur für ausgewählte Nutzer verfügbar, die ihre App aktualisiert haben. Der Zugang erfolgt über ein neues Symbol im Hauptmenü oder durch die Eingabe von „Haul“ in die Suchleiste. In den kommenden Wochen soll die Funktion allen Amazon-Kunden in Deutschland zur Verfügung stehen.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. MichaelG 🏅
    sagt am

    Hehe,.. und dann möchte ich wetten,… das auch dort die GLEICHEN Händler, wie bei Temu/Shein verkaufen. Wie streckenweise bei „Normal Amazon“!

    Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Dann wird dieser billige Ramsch ja gut sein, weil kommt ja von den Guten, namentlich Amazon und nicht vom pösen Chinesen. Ob die EU auch was dagegen tun wird, damit wir nicht mit Schrott überhäuft werden?

    Antworten
  3. RolliC 🎖
    sagt am

    Das Portal können sie in „Heul“ umbenennen. Eine Konkurrenz zu Temu ließe sich nur etablieren, wenn man bereit wäre jede Menge Geld in die Hand zu nehmen, koste es was es wolle. Außerdem dürfte es nur darum gehen, den Kundenstamm zu vergrößern und zunächst keine Gewinne zu erwirtschaften. Genau das macht Temu nämlich, Amazon sicher nicht.

    Eine Konkurrenz kann es nur geben, wenn man sich wie das „Original“ verhält… Im Moment sind „noch“ viele Leute abgeschreckt, Sachen in China zu bestellen, Stichwort Giftstoffe und andere Mythen… Dass das gleiche Zeug bei anderen Händlern in Deutschland ebenfalls zu haben ist, nur teurer hat sich noch nicht bei Jedem herumgesprochen, aber das kommt…

    Antworten
  4. Philipp 🔆
    sagt am

    Aber bekomm ich da auch ein Tablet von einem Millionär?

    Antworten
    1. Nico 🏅
      sagt am zu Philipp ⇡

      Du meist diese no Name Schrot Tablets mit den grauenhaften Displays und Prozessoren die nach paar Monaten so langsam laufen das man die garmicht mehr benutzen möchte?

      Antworten
      1. Philipp 🔆
        sagt am zu Nico ⇡

        Sind das keine iPads?

        Antworten

