Angriff auf Temu: Amazon startet neues Spar-Portal „Haul“ in Deutschland

Amazon hat den neuen Shopping-Bereich „Amazon Haul“ in Deutschland als Beta-Version eingeführt. Das Angebot richtet sich an Nutzer der Amazon-Shopping-App und enthält besonders günstige Produkte aus den Bereichen Fashion, Lifestyle und Wohnen. Die meisten Artikel kosten weniger als 10 Euro, einige sogar nur 1 Euro. Das neue Feature folgt auf ähnliche Einführungen in den USA und Großbritannien.

Der Zugriff auf „Amazon Haul“ erfolgt über die App, in der eine eigene Suche, ein separater Warenkorb sowie eine eigene Kasse integriert sind. Die Lieferzeit für Bestellungen beträgt maximal zwei Wochen. Rabatte von 5 bis 10 Prozent werden je nach Einkaufswert gestaffelt gewährt. Ab einem Bestellwert von 25 Euro ist der Versand kostenlos, darunter fällt eine Versandgebühr von 3,50 Euro an.

Amazon Haul mit Fokus auf Nutzererfahrung und Rückgabe

Amazon betont, dass bei Haul-Produkten das gewohnte Einkaufserlebnis mit Kundenbewertungen und Produktsicherheitskontrollen erhalten bleibt. Artikel können innerhalb von 15 Tagen nach Lieferung kostenlos zurückgegeben werden. Bei vielen Rücksendungen entfällt der Aufwand für Verpackung oder Etikettierung, da dies durch die Rücknahmestellen wie DHL oder Hermes übernommen wird.

Zum Start ist Amazon Haul nur für ausgewählte Nutzer verfügbar, die ihre App aktualisiert haben. Der Zugang erfolgt über ein neues Symbol im Hauptmenü oder durch die Eingabe von „Haul“ in die Suchleiste. In den kommenden Wochen soll die Funktion allen Amazon-Kunden in Deutschland zur Verfügung stehen.

