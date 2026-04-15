Amazon startet Vorbestellung für Ember Artline Fernseher

Das Unternehmen Amazon startet die Vorbestellung für den neuen Ember Artline Fernseher mit Fokus auf Kunstdarstellung.

Das Gerät wurde speziell für die sogenannte Ambient TV Funktion entwickelt. Ein mattes Display soll Reflexionen reduzieren und die Darstellung von Kunstwerken und Fotos verbessern. Nutzer erhalten Zugriff auf mehr als 2.000 kuratierte Werke, ergänzt durch eine KI-Funktion zur Auswahl passender Inhalte.

Zur Ausstattung gehören Fernfeld-Mikrofone für die Sprachsteuerung mit Alexa sowie eine automatische Aktivierung der Anzeige durch Omnisense, sobald sich Personen im Raum befinden. Technisch bietet der Fernseher 4K QLED, Unterstützung für Dolby Vision und HDR10+ sowie Wi-Fi 6. Das Gehäuse ist laut Hersteller 3,9 Zentimeter dünn.

Preise, Varianten und Marktstart der Ember Artline Serie

Amazon bietet den Ember Artline in 55 und 65 Zoll ab 999,99 Euro an. Die Auslieferung soll ab dem 7. Mai 2026 erfolgen. Käufer können zwischen verschiedenen magnetischen Rahmen wählen, von denen einer im Lieferumfang enthalten ist.

Zeitgleich kündigt Amazon an, das gesamte bisherige Smart TV Portfolio künftig unter dem Namen Ember zu führen.

Zum Ember Artline Fernseher →

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