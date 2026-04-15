Amazon stellt neuen Fire TV Stick HD vor – kompakter Streaming-Stick mit USB-C und mehr Leistung

Amazon hat einen neuen Fire TV Stick HD vorgestellt, der kompakter ist und mehr Leistung als sein Vorgänger bieten soll.

Amazon hat den Fire TV Stick HD als bisher schlankstes Modell seiner Streaming-Sticks präsentiert. Laut Unternehmensangaben ist das Gerät rund 30 Prozent schmaler als die vorherige Generation und soll sich dadurch leichter an dicht belegten HDMI-Anschlüssen einsetzen lassen. Auch für den mobilen Einsatz sei das kompakte Format geeignet.

Zusätzlich gibt Amazon an, dass der neue Stick im Durchschnitt etwa 30 Prozent schneller arbeitet als das Vorgängermodell. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel direkt über den Fernseher, wodurch ein separates Netzteil nicht mehr erforderlich ist.

Neuer Fire TV Stick HD mit Fokus auf Bedienkomfort

In den kommenden Monaten soll laut Amazon eine neue Funktion zur adaptiven Anzeige per Update ergänzt werden. Diese Barrierefreiheitsoption vergrößert kleinere Elemente wie Texte und Menüs und passt größere Inhalte entsprechend an, um die Lesbarkeit und Navigation zu verbessern. Nutzer können dabei verschiedene Darstellungsgrößen auswählen.

Der neue Fire TV Stick HD soll zu einem Preis von 44,99 Euro erhältlich sein. Interessenten können sich für eine Benachrichtigung zur Vorbestellung registrieren.

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Zudem beginnt in Kürze der Rollout von Fire TV Channels in Deutschland. Kunden erhalten dadurch ohne App-Download oder Registrierung Zugang zu einem umfangreichen Angebot an kostenlosen Inhalten aus Bereichen wie Sport, Nachrichten, Musik, Comedy, Kochen, Reisen, Lifestyle und mehr. Die kostenlosen, werbefinanzierten Inhalte werden unter anderem auf dem Startbildschirm eine Kachel von Fire TV Channels erhalten.

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