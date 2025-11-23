News

Amazon überrascht mit Comeback von Stargate

| 1 Kommentar

Stargate kommt zurück, damit hat Amazon diese Woche einige Fans überrascht, die Serie hat bereits „grünes Licht“ bekommen. Produziert wird sie von den MGM Studios von Amazon und man hat sich dafür Martin Gero als Schreiber gesucht.

Ein „neues und mutiges Kapitel“ für Stargate steht an, so Amazon, und es wird bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Dort kann man übrigens auch die alten Inhalte rund um Stargate anschauen, so Amazon. Die neue Serie passt perfekt in das Lineup von Prime Video, da ist man sich sicher, mehr Details stehen aber noch aus.

  1. Michael 👋
    sagt am

    Das was bisher von der Produktion gezeigt wird und die Zeit vor der Entdeckung handeln soll ohne Originalschauspieler. Nein Danke. Das wird eine Amazon Katastrophe

