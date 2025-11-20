News

Das „System Musk": Ein Sky Original über Tesla und Elon Musk

Sky hat einen Sky Original Dokumentarfilm angekündigt, der uns einen „bislang einzigartigen Einblick“ hinter die Kulissen von Tesla und Elon Musk liefern soll. Der vollständige Titel des Films lautet „Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment“.

Ab dem 30. Januar wird man diesen exklusiv bei Sky und WOW streamen können und ab Mai 2026 gibt es die Doku auch in der ARD Mediathek, denn die Produktion von beetz brothers ist eine Koproduktion mit hr, SWR, WDR, NDR und der ARD.

Es geht um „Vertraute, Whistleblower, einstige Tesla-Eliten und Opfer“, die in der Dokus „erstmals ihr Schweigen brechen“. Sky verspricht Enthüllungen, die „tief hinein in einen Konzern hineinführen“. Laut Beschreibung ist es ein „gefährliches Spiel, in dem Gier, Machtstreben und blinder Ehrgeiz Menschenleben fordern“.

Große Worte und ein brennender Tesla auf dem Titelbild, ich hoffe, dass das nicht nur eine leere Luftnummer ohne neue Details ist. Der Trailer zeigt jedenfalls schon sehr gut, in welche Richtung die Doku geht, im Film setzt man viel auf Dramatik.

