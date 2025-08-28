Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days

Amazon führt erstmals ein spezielles Shopping-Event für Second-Hand-Artikel ein, die Second Chance Deal Days, die vom 3. bis 9. September stattfinden.

Während der Aktion können Kunden in Deutschland auf „über 40 Millionen“ Second-Hand-Artikel zugreifen, darunter Unterhaltungselektronik, Haushalt, Fitnessgeräte und Spielwaren. Laut Unternehmensangaben durchlaufen alle zurückgegebenen Artikel vor dem Wiederverkauf eine Qualitätsprüfung, Reinigung und gegebenenfalls Reparatur.

Amazon bietet zwei Programme für gebrauchte Artikel:

Amazon Retourenkauf: Gebrauchte und geöffnete Produkte werden geprüft, gereinigt und mit Zustandsbeschreibungen wie „Neuwertig“, „Sehr gut“, „Gut“ oder „Akzeptabel“ angeboten. Preise spiegeln den Zustand wider.

Gebrauchte und geöffnete Produkte werden geprüft, gereinigt und mit Zustandsbeschreibungen wie „Neuwertig“, „Sehr gut“, „Gut“ oder „Akzeptabel“ angeboten. Preise spiegeln den Zustand wider. Amazon Renewed: Generalüberholte Produkte werden von qualifizierten Verkaufspartnern getestet, gereinigt und müssen die Anforderungen von Amazon Renewed erfüllen, bevor sie zu reduzierten Preisen verkauft werden.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können sich unter amazon.de/prime anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

