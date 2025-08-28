News

Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days

Autor-Bild
Von
|
Amazon 1

Amazon führt erstmals ein spezielles Shopping-Event für Second-Hand-Artikel ein, die Second Chance Deal Days, die vom 3. bis 9. September stattfinden.

Während der Aktion können Kunden in Deutschland auf „über 40 Millionen“ Second-Hand-Artikel zugreifen, darunter Unterhaltungselektronik, Haushalt, Fitnessgeräte und Spielwaren. Laut Unternehmensangaben durchlaufen alle zurückgegebenen Artikel vor dem Wiederverkauf eine Qualitätsprüfung, Reinigung und gegebenenfalls Reparatur.

Amazon bietet zwei Programme für gebrauchte Artikel:

  • Amazon Retourenkauf: Gebrauchte und geöffnete Produkte werden geprüft, gereinigt und mit Zustandsbeschreibungen wie „Neuwertig“, „Sehr gut“, „Gut“ oder „Akzeptabel“ angeboten. Preise spiegeln den Zustand wider.
  • Amazon Renewed: Generalüberholte Produkte werden von qualifizierten Verkaufspartnern getestet, gereinigt und müssen die Anforderungen von Amazon Renewed erfüllen, bevor sie zu reduzierten Preisen verkauft werden.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können sich unter amazon.de/prime anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
Weitere Neuigkeiten
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen
Doktor Sim Dr Sim
DR.SIM streicht Anschlusspreis in allen Tarifen
in Tarife | Update
FRITZ!Box 7630 und 4630 mit Wi-Fi 7 angekündigt
in Hardware
FRITZ!Box 6825 4G und FRITZ!WLAN Stick 6700 angekündigt
in Hardware
FRITZ!Box 6690 Pro angekündigt
in Hardware
Skoda Enyaq Rs Race 1
Zulassungszahlen im EU-Automarkt: Elektro und Hybrid steigen
in Mobilität
Trade Republic Spiegelkarte Header
Phishing-Warnung: Trade Republic, PayPal und Commerzbank im Fokus
in Fintech
Uber Startet Taxi Vermittlung In München 5
Uber: Mehr als 10.000 Taxifahrer aktiv – Vorab-Preise wirken
in Mobilität
Vodafone stellt Ultra Hub 7 mit Wi-Fi 7 vor
in Vodafone
Paypal Pay
PayPal-Zahlungsstörung: Banken und Sparkassen nehmen Stellung
in Fintech