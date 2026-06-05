Lizenz für neue Spiele: Amazon hat die Rechte an James Bond

Nach dem Erfolg von 007 First Light stellen sich einige die Frage, wie es mit dem Spiel und der Marke bei IO Interactive weitergeht und Amazon hat gestern bereits betont, dass kommende 007-Spiele bei Amazon selbst erscheinen könnten.

Unklar war, wie die Rechte nach 007 First Light aussehen und Amazon hat heute nochmal ein Statement nachgereicht und verraten, dass weitere Lizenzen für 007 bei Amazon liegen, bei IOI hat man sich die Lizenz also nur für ein Spiel geholt.

Die geplante Trilogie scheint damit nicht mehr sicher, auch wenn Amazon im Statement auch verraten hat, dass man mit IOI zufrieden sei und sich im Gespräch befindet. IOI wird sich „bald“ zur Zukunft von James Bond äußern, so Amazon.

Ich hoffe, dass man IOI weitere Spiele entwickeln lässt und IOI auch weiterhin die Freiheit wie bei First Light bekommt. Von mir auch kann man Publisher werden, es wäre allerdings sehr schade, wenn dieser 007 keine große Zukunft im Gaming hat.

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