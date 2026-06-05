Gaming

Lizenz für neue Spiele: Amazon hat die Rechte an James Bond

Autor-Bild
Von
|

Nach dem Erfolg von 007 First Light stellen sich einige die Frage, wie es mit dem Spiel und der Marke bei IO Interactive weitergeht und Amazon hat gestern bereits betont, dass kommende 007-Spiele bei Amazon selbst erscheinen könnten.

Unklar war, wie die Rechte nach 007 First Light aussehen und Amazon hat heute nochmal ein Statement nachgereicht und verraten, dass weitere Lizenzen für 007 bei Amazon liegen, bei IOI hat man sich die Lizenz also nur für ein Spiel geholt.

Die geplante Trilogie scheint damit nicht mehr sicher, auch wenn Amazon im Statement auch verraten hat, dass man mit IOI zufrieden sei und sich im Gespräch befindet. IOI wird sich „bald“ zur Zukunft von James Bond äußern, so Amazon.

Ich hoffe, dass man IOI weitere Spiele entwickeln lässt und IOI auch weiterhin die Freiheit wie bei First Light bekommt. Von mir auch kann man Publisher werden, es wäre allerdings sehr schade, wenn dieser 007 keine große Zukunft im Gaming hat.

Der Herr der Ringe: Amazon plant neue Spiele

Amazon stellte vor einer Weile ein MMO rund um Herr der Ringe ein, plant aber neue Projekte für die Zukunft,…

5. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Lizenz für neue Spiele: Amazon hat die Rechte an James Bond
Weitere Neuigkeiten
Der Herr der Ringe: Amazon plant neue Spiele
in Gaming
Vorsprung durch Technik: Audi feiert wieder den Verbrenner
in Mobilität
Steam Machine: Valve bestätigt Marktstart „im Sommer“
in Gaming
Nach Cyberpunk und Witcher: Das plant CD Projekt Red mit „Hadar“
in Gaming
Microsoft bestätigt: Die Xbox bekommt wieder exklusive Spiele
in Gaming
Control Resonant: Neuer Trailer enthüllt Releasetermin
in Gaming
LEGO Batman: Version für Nintendo Switch 2 erscheint Mitte September
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Android Apps
One UI 8.5 ist da: Diese Smartphones erhalten ab sofort das Update – Rollout wird erweitert
in Firmware und Updates | Update
Galaxy Tab S11: One UI 8.5 (Android 16) ab sofort verfügbar – weitere Modelle werden versorgt
in Firmware und Updates | Update
Das große Juni-Update für Hades 2 wurde veröffentlicht
in Gaming