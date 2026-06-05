Steam Machine: Valve bestätigt Marktstart „im Sommer“

Die Steam Machine sollte eigentlich Anfang 2026 starten, aber die Krise rund um RAM- und Speicherpreise hat dafür gesorgt, dass man die Konsole verschieben musste. Vor ein paar Wochen deutete sich jedoch an, dass es bald losgehen wird.

Steam Machine: Ein grober Zeitraum

Jetzt hat sich Valve offiziell geäußert und verraten, dass die Steam Machine im Sommer erhältlich sein wird. Der Sommer beginnt am 21. Juni und endet am 23. September, das ist also weiterhin ein sehr grober und vor allem großer Zeitraum.

Aber nach ein paar verwirrenden Aussagen von Valve haben wir jetzt immerhin ein bisschen Klarheit. Wenn man sich aber die massive Preissteigerung des Steam Decks anschaut, dann vermute ich, dass diese Konsole viel zu teuer sein wird.

Neben der Steam Machine wird übrigens auch das Steam Frame im Sommer starten, also das neue VR-Headset. Auch hier bleibt es vage bei der Aussage und wir wissen nicht, was beide kosten sollen und ob sie zeitlich erhältlich sein werden.

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