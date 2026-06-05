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Der Herr der Ringe: Amazon plant neue Spiele

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Amazon stellte vor einer Weile ein MMO rund um Herr der Ringe ein, plant aber neue Projekte für die Zukunft, so Jeff Gattis von Amazon Games bei Polygon. Er habe erst vor wenigen Wochen spannende Ideen von den Entwicklern gesehen.

Es sei aber noch viel zu früh für eine Ankündigung und somit ist also auch noch vollkommen unklar, was Amazon, denen die Marke mittlerweile gehört, plant. Für Fans der Reihe kommt aber auch ein neues Spiel (RPG) von Warhorse Studios.

Mal schauen, was Amazon für die Zukunft der Marke bei Spielen geplant hat, es ist zwar schön zu sehen, dass da wieder mehr kommt, aber bei den Amazon Games Studios selbst bin ich kritisch (bei Warhorse allerdings äußerst zuversichtlich).

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5. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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