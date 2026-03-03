Amazon verkauft Retouren jetzt billiger

Bei Amazon gibt es im Vorfeld der Frühlingsangebote ab sofort zahlreiche Artikel der Warehouse Deals bzw. des Amazon Retourenkaufs, wie es mittlerweile heißt, mit 10 Prozent Aktions-Rabatt.

Den Rabatt gibt es erneut nicht auf das gesamte Sortiment von Retourenkauf-Produkten, aber nach einer ersten Sichtung sind vergleichsweise viele ausgewählte Artikel Teil der Aktion (Hinweis auf Produktseite „Sparen Sie 10 % an der Kasse.“).

Welche Artikel das sind, erfahrt ihr auf der Aktionsseite, der Rabatt wird für Prime-Mitglieder dann jeweils ohne weiteres Zutun an der Kasse abgezogen. Die Aktion läuft ab heute und nur bis zum 9. März 2026 um 23:59 Uhr.

Beim Amazon Retourenkauf handelt es sich häufig um Warenrücksendungen in meist geöffneter Originalverpackung. Es gibt den üblichen Amazon-Service und größtenteils ist auch die offizielle Herstellergarantie nutzbar. Die Artikel sind in verschiedene Zustandskategorien (wie neu, sehr gut, gut, akzeptabel) eingeteilt, die aber eher als grober Anhaltspunkt zu verstehen sind.

10 Prozent Rabatt auf Amazon Retourenkauf →

Amazon Retourenkauf: Zustand eines Produkts einschätzen

Alle Informationen zum Produktzustand stehen direkt auf der Produktseite zur Verfügung. Der Produktzustand ist dabei in folgende Bereiche unterteilt:

Gebraucht – Wie Neu: ein Artikel in einwandfreiem Zustand; die Verpackung kann beschädigt sein. Der Artikel ist voll funktionsfähig und alle funktionsrelevanten Zubehörteile sind vollständig.

Gebraucht – Sehr Gut: ein Artikel in sehr gutem Zustand, der möglicherweise geringfügig benutzt wurde und voll funktionsfähig ist. Der Artikel kann kleinere Schönheitsmängel aufweisen. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein, und nicht funktionsrelevante Zubehörteile können fehlen. Fehlendes Zubehör wird im Artikelzustand erwähnt.

Gebraucht – Gut: ein Artikel in gutem Zustand, der möglicherweise mäßige Gebrauchsspuren aufweist und voll funktionsfähig ist. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein. Er kann kleinere optische Beschädigungen, z. B. einen kleinen Kratzer, aufweisen. Es fehlen möglicherweise relevante Zubehörteile, die gegebenenfalls vor Verwendung des Artikels separat erworben werden müssen. Fehlendes Zubehör wird im Artikelzustand erwähnt.

Gebraucht – Akzeptabel: ein Artikel weist möglicherweise deutliche Gebrauchsspuren auf, erfüllt jedoch weiterhin seine Hauptfunktion. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein. Er kann Schönheitsmängel oder andere Anzeichen einer vorherigen Verwendung aufweisen. Gebrauchsspuren können Kratzer, Dellen und abgenutzte Ecken oder Kanten sein. Es fehlen möglicherweise relevante Zubehörteile, Komponenten oder Ersatzteile, die gegebenenfalls vor Verwendung des Artikels separat erworben werden müssen. Fehlende Teile werden im Artikelzustand erwähnt.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können sich unter amazon.de/prime anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

