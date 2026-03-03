Amazon Frühlingsangebote 2026 angekündigt – bis zu 45 % sparen

Der Onlinehändler Amazon startet am 10. März die Frühlingsangebote mit bis zu 45 Prozent Rabatt.

Vom 10. bis 16. März sind laut Unternehmensangaben über eine Million Produkte reduziert. Dazu zählen Artikel aus Haushalt, Technik, Mode, Kosmetik und Garten. Erste Angebote sind bereits vorab verfügbar.

Parallel verweist das Unternehmen auf eine hohe Nachfrage nach schneller Lieferung. Laut einer von Amazon beauftragten HarrisX-Umfrage spielen Rabatte für 72 Prozent der Onlinekäufer eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung.

Amazon Frühlingsangebote 2026: Aktionen, Prime-Vorteile und Zusatzangebote

Ausgewählte Highlights der Aktionswoche:

Bis zu 50 Prozent Rabatt bei Amazon Haul

Preisnachlässe auf Amazon Geräte wie Echo oder Kindle

Gratiszeiträume für Amazon Music Unlimited und Kindle Unlimited

Rabatte auf Retouren und Business-Produkte

Prime-Mitglieder erhalten „Millionen Artikel“ mit kostenfreier Lieferung im besten Fall am nächsten Tag. Zusätzlich bewirbt Amazon KI-Funktionen wie den Assistenten Rufus und die Bildersuche Amazon Lens zur Produktsuche.

Alle Angebote bzw. einzelne Produktdeals findet ihr wie üblich auf der Aktionsseite bei Amazon. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Highlights sind unter anderem: Artikel des täglichen Bedarfs: Kräftig sparen bei Alltagsprodukten aus den Kategorien Haushalt, Ernährung, Wellness, Getränke und mehr.

Amazon Produkte im Angebot: Alltagsprodukte der Eigenmarke by Amazon sind bis zu 25% reduziert.

Amazon Haul: bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte bereits vom 6. bis zum 9. März.

Lebensmittel mit Amazon einkaufen: 15€ Rabatt bei Knuspr für Neukund:innen (10€ für Bestandskund:innen), bis zu 20% auf ausgewählte Artikel sowie bis zu 10% Rabatt auf den nächsten Einkauf bei tegut.

Amazon Geräte: Attraktive Angebote für ausgewählte Amazon-Geräte, inklusive Echo, Kindle, Fire TV, Ring, Blink sowie eero-Geräte.

Amazon Business: Rabatte auf verschiedene Produkte rund um den geschäftlichen Bedarf.

Amazon Retourenkauf: 10% Rabatt auf retournierte Produkte. Und sogar 20% am ersten Tag der Aktionswoche.

10% Rabatt auf retournierte Produkte. Und sogar 20% am ersten Tag der Aktionswoche. Bücher: Hunderte Kindle eBooks ab 1,99 €. Bis zu 40% auf englischsprachige Bücher.

Hunderte Kindle eBooks ab 1,99 €. Bis zu 40% auf englischsprachige Bücher. Amazon Music: Kund:innen erhalten drei Monate kostenlosen Zugang zu Amazon Music Unlimited.

Kund:innen erhalten drei Monate kostenlosen Zugang zu Amazon Music Unlimited. Kindle Unlimited: Zwei Monate kostenlos entdecken und unbegrenzt lesen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.