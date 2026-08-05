Amazon verkürzt Rückgabefrist für zahlreiche Produktgruppen

Amazon verkürzt die Rückgabefrist für zahlreiche Produktgruppen ab September 2026.

Amazon schränkt seine freiwillige 30-tägige Rückgabegarantie ab dem 1. September 2026 für mehrere Produktbereiche ein. Betroffen sind unter anderem Möbel, Gartenartikel, Drogerie- und Beautyprodukte, Tierbedarf, Reisegepäck, Musikinstrumente, Reifen sowie Lebensmittel und Getränke.

Kunden müssen die Rückgabe in den betroffenen Kategorien künftig innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Artikels beantragen. Anschließend bleibt weitere 14 Tage Zeit, um die Ware zurückzusenden. Bislang konnte man sich innerhalb von 30 Tagen zu einem beliebigen Zeitpunkt für eine Rücksendung entscheiden.

Laut Amazon bleibt die bisherige Regelung noch bis zum 1. Oktober 2026 in einer Übergangsphase bestehen. Dies geht aus einer uns vorliegenden Händlermitteilung hervor. Auch das Fachportal PaketDa berichtet darüber.

Neue Amazon-Rückgabefristen für viele Produktkategorien

Bereits in den Jahren 2024 und 2025 hatte Amazon die 30-tägige Rückgabegarantie für weitere Bereiche angepasst. Dazu gehörten unter anderem Spielzeug, Baumarktartikel, Küche, Auto und Motorrad, Bürobedarf, Elektronik sowie Computer- und Foto-Produkte. Händler mit eigenem Versand können weiterhin freiwillig längere Rückgabefristen anbieten.

Mögliche weiterhin längere Rückgabefristen greifen für:

Bekleidung, Schuhe und Uhren

Schmuck

Amazon-Geräte

einzelne weitere Sortimentsbereiche

Für Kunden bedeutet die Anpassung, dass sie bei bestimmten Produktgruppen künftig schneller über eine Rückgabe entscheiden müssen und die jeweiligen Bedingungen vor dem Kauf genauer prüfen sollten.

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