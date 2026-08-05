Handel

Urteil zur Preisempfehlung: Keine Orientierung ohne echten Markt

Autor-Bild
Von
|
Foto von Markus Spiske auf Unsplash

Das Landgericht Würzburg hat entschieden, dass die Werbung mit einer unverbindlichen Preisempfehlung für Eigenmarken-Möbel irreführend ist, wenn die Produkte ausschließlich im eigenen Konzern vertrieben werden.

Das Gericht gab damit einer Klage der „Wettbewerbszentrale“ statt, die einen Möbelhändler beanstandet hatte. Der Händler hatte für Eigenmarken-Produkte sowohl eine UVP als auch einen deutlich darunter liegenden Angebotspreis ausgewiesen.

iese Gegenüberstellung sei wettbewerbswidrig, da sie bei der Kundschaft einen falschen Eindruck von der Preisgünstigkeit erwecke. Das Urteil vom 17. Juli 2026 (Az. 14 O 1180/25) ist noch nicht rechtskräftig.

Keine Orientierung ohne echten Markt

Das Gericht führte aus, dass eine UVP als Orientierungshilfe für den Marktpreis diene. Die Kundschaft erwarte, dass die meisten Händler in etwa diesen Preis verlangten. Für ein Eigenmarken-Produkt existiere jedoch kein echter Markt mit mehreren Anbietern und folglich auch kein Marktpreis.

Die UVP verliere damit ihre Funktion und diene allein dazu, den eigenen Preis attraktiver erscheinen zu lassen, so die Richter unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.

Das Gericht stellte zudem klar, dass ein möglicher Vertrieb baugleicher Produkte unter anderen Namen nichts an der Irreführung ändere. Entscheidend sei der konkrete Produktname, an dem sich Verbraucher orientierten. Die Werbung sei daher irreführend, da der erzeugte Eindruck die Kaufentscheidung beeinflussen könne.

Handel | 5. August 2026

Kaufland kooperiert mit Bio-Verband Naturland

Der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland wird ab 2027 ausgewählte Eigenmarken-Artikel in Naturland-Qualität anbieten. Die am 5. August 2026 verkündete Partnerschaft mit dem…

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Urteil zur Preisempfehlung: Keine Orientierung ohne echten Markt
Weitere Neuigkeiten
Kaufland kooperiert mit Bio-Verband Naturland
in Handel
iPhone 20 Pro: Apple will zum Jubiläum alles anders machen
in Smartphones
Revolut Tagesgeld wechselt zur deutschen Einlagensicherung
in Dienste
ING plant Kreditkarte für 2026: Diese habe eine „hohe Priorität“
in Fintech
One UI 9.5: Samsung bereitet sich auf größeres Android-Update vor
in Firmware und Updates
Google Pixel Assistant Header
Google Assistant wird nächsten Monat eingestellt
in Dienste
ING kündigt Abo-Modell für „Mitte 2027“ an
in Fintech
Tesla hat ein Problem: Nachfrage nach Elektroautos in China bricht ein
in Mobilität
Fifa 22 Screen
Electronic Arts leitet „ein ganz neues Kapitel“ ein
in Gaming
Apple Mac Event 2021 Header
Apple Event im September: Datum für das iPhone 18 Pro steht
in Events