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Kaufland kooperiert mit Bio-Verband Naturland

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Kaufland + Naturland

Der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland wird ab 2027 ausgewählte Eigenmarken-Artikel in Naturland-Qualität anbieten.

Die am 5. August 2026 verkündete Partnerschaft mit dem Bio-Verband Naturland erweitert die bestehenden Kooperationen mit Bioland und Demeter.

Nach Unternehmensangaben sollen die Eigenmarken K-Bio Organic und K-Plant Based um zertifizierte Ware in den Bereichen Obst, Gemüse, Wurst, Käse, Molkereiprodukte, Tiefkühlkost und Konserven ergänzt werden.

Kaufland verspricht sich davon eine höhere Sichtbarkeit der Bio-Produkte im stationären Handel.

Laut einer Erhebung des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) steigt die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln in Deutschland weiter an.

Naturland-Standards gehen über EU-Vorgaben hinaus

Die Verbandsrichtlinien der Naturland Zeichen GmbH umfassen laut eigenen Angaben die vollständige Betriebsumstellung auf Öko-Landbau, striktere Düngeregeln und zusätzliche Tierwohl-Kontrollen. Hinzu kommen weltweit verbindliche Auflagen zu fairen Arbeitsbedingungen und Mitbestimmung.

Naturland ist nach eigenen Statistiken der größte internationale Bio-Verband mit rund 120.000 Landwirten in 60 Ländern, davon über 7.500 in Deutschland und Österreich. Die Naturland Zeichen GmbH arbeitet mit mehr als 1.500 Partnern aus Verarbeitung, Handel und Gastronomie zusammen.

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