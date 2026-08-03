Amazon Deutschland: Wero kommt

Amazon bereitet die Umstellung der bisherigen iDEAL-Zahlungsmethode auf Wero vor. Auf der Webseite sieht man bereits erste Anpassungen.

Die europäische Zahlungsmethode Wero ersetzt schrittweise die Online-Zahlungsmethode für direkte Banküberweisungen iDEAL und soll künftig einheitliche Zahlungen über mehrere europäische Länder hinweg ermöglichen.

Amazon Deutschland weist die neue Bezeichnung jetzt im Zusammenhang mit der bisherigen Zahlungsoption aus. Ab sofort wird die Methode als „Bezahlen mit iDEAL | Wero“ im Shop dargestellt.

Für Verbraucher soll sich laut den Angaben zu Wero zunächst wenig ändern. Die Zahlung erfolgt weiterhin über die eigene Banking-App, während sich Name und Logo schrittweise von iDEAL zu Wero ändern.

Während der Übergangsphase werden beide Bezeichnungen parallel verwendet. Eine eigene Aktion der Nutzer ist demnach nicht notwendig.

Wero ersetzt iDEAL als europäische Zahlungsmethode

Wero wurde entwickelt, um einen gemeinsamen europäischen Standard für digitale Zahlungen zu schaffen. Laut den Betreibern soll die Methode grenzüberschreitende Zahlungen vereinfachen und Unternehmen ermöglichen, Kunden aus weiteren europäischen Ländern über dieselbe Zahlungsart zu erreichen.

Die wichtigsten Punkte zur Umstellung:

iDEAL wird schrittweise durch Wero ersetzt.

Die Umstellung startet 2026 mit einem kombinierten Logo.

Die vollständige Migration soll voraussichtlich bis Ende 2027 abgeschlossen werden.

Banken und Zahlungspartner begleiten die Einführung.

Den Angaben zu Wero zufolge erfüllt die Zahlungsmethode europäische Sicherheits- und Datenschutzanforderungen und wird von verschiedenen Banken unterstützt. Für Amazon bedeutet die Umstellung, dass die bisher angebotene Zahlungsart iDEAL künftig unter der neuen Bezeichnung „Wero” weitergeführt wird.

Für Wero ist das natürlich eine hervorragende Entwicklung, denn die Zusammenarbeit mit einem so großen Unternehmen wie Amazon stärkt das Bezahlsystem. Zuletzt hatten Decathlon und Lidl Wero integriert, CHECK24 experimentiert zudem mit der Bezahlmethode.

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