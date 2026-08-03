Amazon Deutschland: Wero kommt
Amazon bereitet die Umstellung der bisherigen iDEAL-Zahlungsmethode auf Wero vor. Auf der Webseite sieht man bereits erste Anpassungen.
Die europäische Zahlungsmethode Wero ersetzt schrittweise die Online-Zahlungsmethode für direkte Banküberweisungen iDEAL und soll künftig einheitliche Zahlungen über mehrere europäische Länder hinweg ermöglichen.
Amazon Deutschland weist die neue Bezeichnung jetzt im Zusammenhang mit der bisherigen Zahlungsoption aus. Ab sofort wird die Methode als „Bezahlen mit iDEAL | Wero“ im Shop dargestellt.
Für Verbraucher soll sich laut den Angaben zu Wero zunächst wenig ändern. Die Zahlung erfolgt weiterhin über die eigene Banking-App, während sich Name und Logo schrittweise von iDEAL zu Wero ändern.
Während der Übergangsphase werden beide Bezeichnungen parallel verwendet. Eine eigene Aktion der Nutzer ist demnach nicht notwendig.
Wero ersetzt iDEAL als europäische Zahlungsmethode
Wero wurde entwickelt, um einen gemeinsamen europäischen Standard für digitale Zahlungen zu schaffen. Laut den Betreibern soll die Methode grenzüberschreitende Zahlungen vereinfachen und Unternehmen ermöglichen, Kunden aus weiteren europäischen Ländern über dieselbe Zahlungsart zu erreichen.
Die wichtigsten Punkte zur Umstellung:
- iDEAL wird schrittweise durch Wero ersetzt.
- Die Umstellung startet 2026 mit einem kombinierten Logo.
- Die vollständige Migration soll voraussichtlich bis Ende 2027 abgeschlossen werden.
- Banken und Zahlungspartner begleiten die Einführung.
Den Angaben zu Wero zufolge erfüllt die Zahlungsmethode europäische Sicherheits- und Datenschutzanforderungen und wird von verschiedenen Banken unterstützt. Für Amazon bedeutet die Umstellung, dass die bisher angebotene Zahlungsart iDEAL künftig unter der neuen Bezeichnung „Wero” weitergeführt wird.
Für Wero ist das natürlich eine hervorragende Entwicklung, denn die Zusammenarbeit mit einem so großen Unternehmen wie Amazon stärkt das Bezahlsystem. Zuletzt hatten Decathlon und Lidl Wero integriert, CHECK24 experimentiert zudem mit der Bezahlmethode.
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Das ist eine falsche Nachricht. IDeal ist schon immer drin, da wir Niederländer früher bei Amazon in Deutschland bestellen mussten. Es wird im konkreten Fall nicht generell zu Wero bei euch, auch wenn IDeal darin aufgeht. Quelle: iDeal-Support.
Das steht doch quasi genauso im Beitrag. 😄 Die offizielle Seite der Transformation ist sogar verlinkt, dort heißt es „iDeal wird Wero“ https://sowieso.wero-wallet.eu/nl/ondernemer Und Amazon schreibt in Deutschland jetzt eindeutig in den Shop: „iDEAL wird zu Wero“
Das dürfte der Durchbruch sein. Paypal schwächelt ja massiv und wird übernommen von anderen Zahlubgsdienstleistern
Quatsch! Was hat PayPal mit Amazon zu tun… Wie zahlen denn die meisten Deutschen wohl bei Amazon? Vermutlich per Bankeinzug.
Jetzt muss nur noch der „dumme“ Kunde funktionieren und von der Zahlung per Bankeinzug, die es ja nun bei Amazon seit je her gibt auf WERP umstellen… WARUM sollte das irgend Jemand tun… ergibt für mich einfach keinen Sinn… Man erkenne die Planlosigkeit…
Ich bezahle bei Amazon seit je her mit Mastercard, wenn meine Bank Wero anbieten würde, würde ich auch umstellen, da hätte ich kein Problem mit. Ist ja flott gemacht.
Ich muss lachen… Erklär mir den Mehrwert. Lass doch Amazon einfach vom Konto abbuchen.
Ich wüsste nicht, was es dazu erklären gibt, weil das ist doch eine ganz individuelle Sache. Alles rund um Finanzen hat bei mir eine Grundbedingung: Es muss immer in Echtzeit ablaufen. Von daher bezahle ich im alltäglichen Zahlungsverkehr nie irgendetwas per Lastschrift. Jemand anderem ist das komplett egal, so ist das eben.
Eine sehr merkwürdige Haltung, die nicht der Norm entsprechen dürfte und die sich auch mit der Realität beißt. Ich sag Dir auch warum. Aktuell zahlt man bei Amazon in Echtzeit in der Regel wie… richtig, mit Kreditkarte… Dann ist die Zahlung zwar durch, aber wenn es keine Debitkarte, musst Du da auch auf die Abrechnung warten, also ergibt in sich wenig Sinn…
Ich habe dort seit ganz vielen Jahren eine Mastercard Debit hinterlegt. Ich nutze zahlreiche Debitkarten, klassisch und virtuell. Eine Kreditkarte im eigentlichen Sinne besitze ich gar nicht. Ob du das merkwürdig findest oder nicht, hat keine Relevanz für mich.
Mir war gar nicht bewusst, dass Amazon auch iDEAL anbietet aber das ist natürlich eine clevere Sache dass WERO dadurch direkt eine Türöffner bei solchen Shops hat und Amazon hat natürlich krasses Gewicht 🤯