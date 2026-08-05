Das kostet der erste Google Pixel Tag

Google zeigt nächste Woche neue Pixel-Produkte und neben neuen Smartphones und einer fünften Generation der Pixel Watch werden wir vermutlich auch die Pixel Tags sehen. Der Tracker deutet sich seit 2023 an und scheint 2026 zu kommen.

Doch was möchte Google für die Pixel Tags haben? 34,99 Euro, so der für solche Meldungen extrem zuverlässige billbil-kun. Es wird nur eine Farbe geben, die ihr auf dem Beitragsbild sehen könnt, die Bezeichnung dafür lautet vermutlich „Light Fog“.

Neben der UVP wird man dann aber sicher noch ein paar Euro für eine Hülle oder sowas in der Art zahlen müssen, denn ein Loch gibt es bei Google nicht. Man geht den Weg von Apple, die vor allem mit AirTags-Zubehör viel mehr Geld verdienen.

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