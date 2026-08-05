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Das kostet der erste Google Pixel Tag

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| 3 Kommentare

Google zeigt nächste Woche neue Pixel-Produkte und neben neuen Smartphones und einer fünften Generation der Pixel Watch werden wir vermutlich auch die Pixel Tags sehen. Der Tracker deutet sich seit 2023 an und scheint 2026 zu kommen.

Doch was möchte Google für die Pixel Tags haben? 34,99 Euro, so der für solche Meldungen extrem zuverlässige billbil-kun. Es wird nur eine Farbe geben, die ihr auf dem Beitragsbild sehen könnt, die Bezeichnung dafür lautet vermutlich „Light Fog“.

Neben der UVP wird man dann aber sicher noch ein paar Euro für eine Hülle oder sowas in der Art zahlen müssen, denn ein Loch gibt es bei Google nicht. Man geht den Weg von Apple, die vor allem mit AirTags-Zubehör viel mehr Geld verdienen.

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  1. Peter 🌟
    sagt am

    Ich frage mich warum man sich für so ein Baumodell entschieden hat. Eigentlich finde ich die Runde Form wie beim Airtag ansprechender und kann auch überall gut eingesetzt werden. Es sei denn es sorgt für mehr Batteriekapaziät oder sowas.

    Antworten
    1. Peter 🌟
      sagt am zu Peter ⇡

      Auch wäre interessant, ob man die Batterie austauschen kann. Sollte doch aber laut der neuen EU-Regel doch verpflichtend sein, oder?

      Antworten
  2. Maximilian ♾️
    sagt am

    35€ wären ok. Mehr aber nicht.

    Antworten

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