Mobilität

Opel Corsa GSE: Performance-Elektroauto könnte beim Preis überraschen

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Stellantis plant mehr Performance-Elektroautos, da die Gewinnmarge in dieser Klasse gar nicht so schlecht ist. Opel steht hier im Fokus und bringt in Zukunft mehrere Modelle auf den Markt – unter anderem den neuen Opel Corsa GSE.

Diese Version kommt mit einer Leistung von 207 kW (281 PS), mit der man in 5,5 Sekunden bei 100 km/h ist. Bei 180 km/h ist jedoch Schluss. Der 54 kWh große Akku im Unterboden soll beim GSE eine Reichweite von ca. 450 km ermöglichen.

Einen Preis nannte Opel bisher noch nicht, aber ich hätte mit 40.000 Euro oder mehr gerechnet. Einen Euro-Preis haben wir noch nicht, aber Vauxhall, also Opel in Großbritannien, will gar nicht so viel für den GSE haben, wie ich gedacht habe.

Mit Blick auf die Corsa-Preise in UK und Deutschland müsste der Opel Corsa GSE bei ca. 37.000 Euro bis 38.000 Euro landen. Ich sage nicht, dass das günstig für die Klasse ist, aber ich hätte mich bei Stellantis nicht über eine 4 vorne gewundert.

Mobilität | 5. August 2026

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