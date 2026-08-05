Disney packt TikTok-Inhalte in die eigene App

Disney baut das Angebot von Disney+ aus und möchte dort Inhalte von TikTok anzeigen. Diese werden von Disney selbst ausgewählt und sollen natürlich etwas mit der Marke zu tun haben. Es geht bald in den USA los, weitere Märkte folgen.

Der Wunsch von Disney ist, dass die Menschen mehr mit der App interagieren, aber das wird schwierig. Soziale Plattformen lassen sich oft schwer vermischen, wer TikTok-Videos sehen will, der ruft TikTok auf und sicher nicht Disney+ als App.

Vor allem, da er sich dort ein breites Angebot an Inhalten anschauen kann, wer will denn ernsthaft durch reine Disney-Videos scrollen? Aber es ist ein Testballon, bei dem ich wette, dass er 2027 nicht überleben und bald wieder eingestellt wird.

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