Amazon verschickt Werbung per WhatsApp – so kannst du dich wehren

Amazon verschickt erstmals Werbenachrichten über WhatsApp. Zahlreiche Nutzer in Deutschland und auch Österreich sind überrascht.

Heute haben zahlreiche Amazon-User erstmals eine Werbenachricht von Amazon per WhatsApp erhalten. Die Nachricht bewirbt beispielsweise eine Kaffeemaschine und gelangte ohne Zutun zu den Kunden. Der Absenderaccount ist verifiziert.

Selbst Nutzer ohne installiertes WhatsApp oder registriertes WhatsApp-Konto finden die (neue) Option „WhatsApp-Benachrichtigungen abonniert“ in ihren Amazon-Kommunikationseinstellungen.

Amazon Werbung über WhatsApp abschalten

Die Einstellungen für WhatsApp-Benachrichtigungen sind bei allen Betroffenen im Amazon-Account sichtbar und lassen sich dort verwalten. Im Untermenü können die Nachrichten für Angebote und Werbeaktionen deaktiviert werden.

In WhatsApp selbst lässt sich eine erhaltene Werbenachricht ebenfalls mit „STOP“ abbestellen.

Kernpunkte zum Thema WhatsApp-Werbung:

  • Amazon sendet Werbenachrichten direkt über WhatsApp.
  • Nutzer berichten von fehlender vorheriger Zustimmung.
  • Abmeldung ist über Amazon-Konto oder WhatsApp oder „STOP“-Antwort möglich.

Ich persönlich sehe das Vorgehen als ambivalent: Für Nutzer kann der plötzliche Erhalt von WhatsApp-Werbung lästig sein, auch wenn eine schnelle Abmeldung möglich bleibt. Gerade die fehlende proaktive Zustimmung für diesen Werbekanal dürfte im Alltag irritieren und die Diskussion über Datenschutz und Kommunikationstransparenz weiter anheizen.

  1. zoula ☀️
    sagt am

    Danke für die Info, genau zum richtigen Zeitpunkt, gerade vorhin die whatsapp nachricht bekommen

  2. Julian 🍀
    sagt am

    Amazon wird echt von Monat zu Monat sympathischer.

  3. Herr P. 🎖
    sagt am

    Ich habe zwar noch keine über WA bekommen, aber die Einstellung in den Amazon-Kommunikationseinstellungen ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Habe es gleich mal abgeschaltet.

  4. Alfons 🌀
    sagt am

    Ekelhaft

  5. Robert 🌀
    sagt am

    Amazon überteibt es mit der Werbung inzwischen maßlos ….

  6. Stefan K. 💎
    sagt am

    Besten Dank für den Hinweis, hatte die Mitteilung heute nur kurz in den Benachrichtigungen gesehen und direkt weggewischt. Finde das unerhört, einfach ohne vorher nachzufragen, Werbung via WhatsApp zu verschicken. Wird vermutlich nicht lange dauern bis die Verbraucherzentralen auf dieses Gebaren anspringen werden.

  7. Michael 🏅
    sagt am

    Danke für den Tipp, war bei mir schon abgewählt. KA ob automatisch oder ob ich irgendwann den Haken gesetzt habe.

    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Michael ⇡

      Ich vermute, wenn man die SMS-Benachrichtigung aktiv hatte, dann ist auch automatisch die WhatsApp-Benachrichtigung aktiv.

