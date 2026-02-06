Anders als ihr denkt: Sony kündigt neues Horizon-Spiel an

Fans der Horizon-Reihe könnten jetzt erneut enttäuscht sein, denn es kommt ein neues Spiel, es kommt von Guerilla persönlich, aber nein, es ist nicht Teil 3. Es ist, Trommelwirbel, ein weiteres Live-Service-Spiel: Horizon Hunters Gathering.

Sieht jetzt, freundlich ausgedrückt, gar nicht mal so gut aus. Der Stil, die Kämpfe, die Charaktere (wieso beliebige 0815-Charaktere, wenn man im Original so gute Vorlagen findet?), das wirkt schon wieder sehr stark nach Concord 2.0. Leider.

Moment, wurde da nicht erst ein Multiplayer-Horizon angekündigt? Richtig, wir bekommen auch Horizon Steel Frontiers, was aber übrigens ganz anders aussieht:

Dieses Spiel erscheint für den PC und mobile Geräte, das Spiel von Guerilla wird für den PC und die PS5 erscheinen. Diese Strategie wirkt also auch komisch, denn auf dem PC tritt die Marke gegen sich selbst an. Das ergibt alles irgendwie kaum Sinn.

Die gute Nachricht ist, dass am mobilen Ableger ein ganz anderes Studio (NCsoft) und am PS5-Spiel ein anderes Team bei Guerilla arbeiten. Es gibt das Gerücht, dass Horizon 3 schon sehr aktiv in Entwicklung ist und bereits 2027 kommen könnte.