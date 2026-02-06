Halo kommt im Sommer auf die PlayStation 5

Ich weiß, das neue Halo: Campaign Evolved wird auch für die Xbox und den PC auf den Markt kommen, aber ich hätte einfach nicht gedacht, dass ich jemals so eine Überschrift schreiben werde, denn Halo kommt offiziell auf die Sony PlayStation.

Als Microsoft das Spiel ankündigte, da nannte man jedoch noch kein Datum. Laut Tom Warren von The Verge peilt man Sommer 2026 an, also zwischen Ende Juni und Mitte September. Einen genaueren Zeitraum haben wir bisher leider nicht.

Es gibt bereits Gerüchte, dass das nur der Anfang ist und wir noch Halo 2 und Halo 3 als Remake sehen werden, bevor dann in vielen Jahren auch mal wieder ein neues Halo erscheint. Und ab sofort ist Halo auch eine PlayStation-Marke, Sony warb zum Start des Jahres sogar in einer Preview für 2026 damit. Ich freue mich aber drauf.