Horizon 3 für 2027 geplant: Launch-Titel für die PlayStation 6

Die Horizon-Reihe ist als Trilogie geplant, das ist seit einer Weile klar. Doch es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis wir Horizon 3 sehen, denn vorher steht ein Multiplayer-Projekt rund um die Welt an. Aber wann ist mit Horizon 3 zu rechnen?

Wie man hört, soll das Spiel in der aktiven Entwicklung sein und soll 2027 auf den Markt kommen. Es wäre also möglich, dass es ein Launch-Titel für die kommende PlayStation 6 ist. Wobei ich wieder von einem Cross-Gen-Spiel ausgehen würde.

Wir haben schon letztes Jahr gehört, dass Guerilla an Horizon 3 arbeitet, aber es eine ganze Weile dauern wird, bis das Spiel kommt. Und die Geschichte soll sich, was jetzt niemanden überraschen dürfte, um das große Finale mit Nemesis drehen.

