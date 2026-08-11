Android: Andere Stores sind jetzt direkt bei Google Play verfügbar

Die Behörden dieser Welt haben zunehmend ein Problem mit dem Duopol von Apple und Google, vor allem mit den mobilen Stores. Daher gehen sie dagegen vor und die Hersteller müssen sich entsprechend anpassen. Wie Google in den USA.

Dort muss man die Stores von Drittanbietern jetzt auch direkt im Google Play Store anbieten und mit Aptoide Games ist bereits der erste Store verfügbar. Wenn ihr nicht in den USA wohnt, müsst ihr den Link aber ehrlich gesagt nicht anklicken.

Google Play bietet jetzt Android-App-Shops von Drittanbietern in den USA an. Wenn du App-Shops von Drittanbietern finden, entdecken und installieren möchtest, öffne auf deinem Android-Gerät den Google Play Store und suche nach App-Shops oder rufe sie über dein Kontomenü auf.

Die Hersteller passen sich nur dort an, wo sie es müssen. Weder Apple noch Google geben freiwillig die Kontrolle und Einnahmen ab. Bei uns kann man Aptoide Games auch für Android installieren, aber über den Umweg mit einem Browser.

Ich bin mal gespannt, wie sich das langfristig entwickelt, denn Apple und Google haben mittlerweile verschiedene Versionen ihrer Dienste und Plattformen in den jeweiligen Regionen und das wird intern auch nicht leicht zu koordinieren sein.

Optimal wäre, wenn man die Plattformen einfach weltweit öffnet, Konkurrenz fair zulässt und dann die Nutzer entscheiden, welcher der für sie beste Anbieter ist.

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