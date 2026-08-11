Firmware und Updates

Android: Andere Stores sind jetzt direkt bei Google Play verfügbar

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare
Google Play Store Logo Header

Die Behörden dieser Welt haben zunehmend ein Problem mit dem Duopol von Apple und Google, vor allem mit den mobilen Stores. Daher gehen sie dagegen vor und die Hersteller müssen sich entsprechend anpassen. Wie Google in den USA.

Dort muss man die Stores von Drittanbietern jetzt auch direkt im Google Play Store anbieten und mit Aptoide Games ist bereits der erste Store verfügbar. Wenn ihr nicht in den USA wohnt, müsst ihr den Link aber ehrlich gesagt nicht anklicken.

Google Play bietet jetzt Android-App-Shops von Drittanbietern in den USA an. Wenn du App-Shops von Drittanbietern finden, entdecken und installieren möchtest, öffne auf deinem Android-Gerät den Google Play Store und suche nach App-Shops oder rufe sie über dein Kontomenü auf.

Die Hersteller passen sich nur dort an, wo sie es müssen. Weder Apple noch Google geben freiwillig die Kontrolle und Einnahmen ab. Bei uns kann man Aptoide Games auch für Android installieren, aber über den Umweg mit einem Browser.

Ich bin mal gespannt, wie sich das langfristig entwickelt, denn Apple und Google haben mittlerweile verschiedene Versionen ihrer Dienste und Plattformen in den jeweiligen Regionen und das wird intern auch nicht leicht zu koordinieren sein.

Optimal wäre, wenn man die Plattformen einfach weltweit öffnet, Konkurrenz fair zulässt und dann die Nutzer entscheiden, welcher der für sie beste Anbieter ist.

Sonos Era 300 Detail
Audio · 11. August 2026

Sonos plant ganz neues „Ultra“-Produkt im Herbst

Sonos hat bereits angedeutet, dass man nach dem Play bereit für weitere neue Produkte ist und wir diese im September… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Spieler aber nicht Joker 👋
    sagt am

    Na mal sehen, wann die ersten ihre eigene Schadsoftware herunterladen weil jemand auf Telegram das so gesagt hat.

    Antworten
    1. Maximilian ♾️
      sagt am zu Spieler aber nicht Joker ⇡

      Das wird nicht lange dauern so viele unerfahrenen Internetnutzer es heutzutage noch gibt

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Android: Andere Stores sind jetzt direkt bei Google Play verfügbar
Weitere Neuigkeiten
Neues iPhone von Apple: „Intern nennen es alle Ultra“
in Smartphones
Das ist der erste Google Pixel Tag
in Zubehör
Ein erster Eindruck: Ich habe das Google Pixel 11 Pro ausprobiert
in Testberichte
Tf Bank
TF Bank Tagesgeld mit 3,45 % p. a. gestartet
in Fintech
Stefan Raab ist zurück: Wöchentliche Show startet bald wieder
in Unterhaltung
Geheimdienste bekommen deutlich mehr Befugnisse – mehr KI und aktive Eingriffe
in Gesellschaft
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Frühstartrente beschlossen: So viel Geld sollen Kinder bekommen
in Fintech
Spotify Logo Header 2023
Spotify wird teurer: Neue Preise kommen in Europa an
in Dienste
1,3 Millionen Anschlüsse betroffen: Telekom stellt Technik um
in Telekom
FRITZ!OS 8.50: Diese 5 Neuerungen stecken im Update
in Firmware und Updates