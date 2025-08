Android: Google veröffentlicht Details zum August-Sicherheitsupdate

Auch im Sommerurlaubsmonat August war das Unternehmen fleißig und hat nun das monatliche Sicherheitsupdate für August für die allgemeine Android-Plattform veröffentlicht. Das Update ist ziemlich klein, beschränkt sich auf die Schließung von 6 bzw. 7 Sicherheitslücken und behebt kleinere Fehler. Es verbessert außerdem die Systemstabilität und Performance aller Geräte der Pixel-Produktreihe.

The August 2025 update includes bug fixes and improvements for Pixel users – see below for details

System

General improvements for system stability and performance in certain conditions*[1]

User Interface