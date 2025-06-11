Android 16: Das neue Design und der Desktop-Modus haben ein Datum
Google verteilt seit dieser Woche offiziell Android 16 für die Pixel-Reihe, doch das Update ist noch nicht ganz abgeschlossen. Vor allem das neue Design, welches sich „Material 3 Expressive“ nennt, wird von vielen Nutzern weiterhin vermisst.
Es befindet sich noch in der Beta-Phase und laut Mishaal Rahman gibt es für den „QPR1-Release“ ein internes Datum bei Google. Am 3. September will man dieses große Update verteilen. Doch mit der neuen Version kommt noch etwas mehr.
Neben einem neuen Design wird dann auch ein Desktop-Modus ein Teil von Android und dieser wird ebenfalls im September mit QPR1 verteilt. Google selbst hat das bisher noch nicht bestätigt, die Android-Quelle gilt aber als zuverlässig.
Fehler melden6 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Mich wundert es. Das Pixel 10 lineup, soll doch im August erscheinen. Die werden dann ohne das neue Material Design auf den Markt gebracht ? Kann ich mir kaum vorstellen.
Manchmal denke ich mir so: Man müsste sich wirklich ein aktuelles Pro-Pixel zulegen, um all die Neuerungen für Android von Google ausprobieren zu können. Und dann fällt mir ein, dass ich nahezu alles ja schon in irgendeiner Form durch Samsung habe. xD
Bei Samsung fühle ich mich nach Nokia damals am wohlsten, fand „reines“ Android schon immer kalt/lieblos und Apple naja….
Bei Samsung hast du aber viele unnötige Apps von Samsung installiert.
👍 👍 👍 👍 👍
Kann man bis zu einem gewissen Grad per ADB (ohne Root!) entfernen. Es sind teils abartig viele und nicht ideal, ich weiß, aber persönlich kann ich damit leben und manche Apps von Samsung empfinde ich tatsächlich als praktisch/sinnvoll.