Firmware und OS

Android 16: Das neue Design und der Desktop-Modus haben ein Datum

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Google Pixel 9 Pro Front

Google verteilt seit dieser Woche offiziell Android 16 für die Pixel-Reihe, doch das Update ist noch nicht ganz abgeschlossen. Vor allem das neue Design, welches sich „Material 3 Expressive“ nennt, wird von vielen Nutzern weiterhin vermisst.

Es befindet sich noch in der Beta-Phase und laut Mishaal Rahman gibt es für den „QPR1-Release“ ein internes Datum bei Google. Am 3. September will man dieses große Update verteilen. Doch mit der neuen Version kommt noch etwas mehr.

Neben einem neuen Design wird dann auch ein Desktop-Modus ein Teil von Android und dieser wird ebenfalls im September mit QPR1 verteilt. Google selbst hat das bisher noch nicht bestätigt, die Android-Quelle gilt aber als zuverlässig.

Youtube

YouTube mit Werbung: Google geht noch härter gegen Adblocker vor

Google hat den Adblockern vor einer Weile den Kampf angesagt und versucht bei YouTube immer wieder neue Wege, wie man…

11. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. hugo 🌀
    sagt am

    Mich wundert es. Das Pixel 10 lineup, soll doch im August erscheinen. Die werden dann ohne das neue Material Design auf den Markt gebracht ? Kann ich mir kaum vorstellen.

    Antworten
  2. Stefan K. ☀️
    sagt am

    Manchmal denke ich mir so: Man müsste sich wirklich ein aktuelles Pro-Pixel zulegen, um all die Neuerungen für Android von Google ausprobieren zu können. Und dann fällt mir ein, dass ich nahezu alles ja schon in irgendeiner Form durch Samsung habe. xD

    Antworten
    1. Matze50 🌀
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Bei Samsung fühle ich mich nach Nokia damals am wohlsten, fand „reines“ Android schon immer kalt/lieblos und Apple naja….

      Antworten
    2. Max 🔱
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Bei Samsung hast du aber viele unnötige Apps von Samsung installiert.

      Antworten
      1. Pike 👋
        sagt am zu Max ⇡

        👍 👍 👍 👍 👍

        Antworten
      2. Stefan K. ☀️
        sagt am zu Max ⇡

        Kann man bis zu einem gewissen Grad per ADB (ohne Root!) entfernen. Es sind teils abartig viele und nicht ideal, ich weiß, aber persönlich kann ich damit leben und manche Apps von Samsung empfinde ich tatsächlich als praktisch/sinnvoll.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Android 16: Das neue Design und der Desktop-Modus haben ein Datum
Weitere Neuigkeiten
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Flash-Sale mit 25 % Rabatt
in Smart Home