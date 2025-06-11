Android 16: Das neue Design und der Desktop-Modus haben ein Datum

Google verteilt seit dieser Woche offiziell Android 16 für die Pixel-Reihe, doch das Update ist noch nicht ganz abgeschlossen. Vor allem das neue Design, welches sich „Material 3 Expressive“ nennt, wird von vielen Nutzern weiterhin vermisst.

Es befindet sich noch in der Beta-Phase und laut Mishaal Rahman gibt es für den „QPR1-Release“ ein internes Datum bei Google. Am 3. September will man dieses große Update verteilen. Doch mit der neuen Version kommt noch etwas mehr.

Neben einem neuen Design wird dann auch ein Desktop-Modus ein Teil von Android und dieser wird ebenfalls im September mit QPR1 verteilt. Google selbst hat das bisher noch nicht bestätigt, die Android-Quelle gilt aber als zuverlässig.