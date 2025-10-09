Mobilität

Anke Engelke spielt Zugchefin in neuer DB-Serie

Autor-Bild
Von
|
©️ Deutsche Bahn AG

Die Deutsche Bahn startet ihre erste fiktionale Webserie „Boah, Bahn! Wir sitzen alle im selben Zug.“ mit Anke Engelke in der Hauptrolle. Die kurzen Episoden zeigen den Alltag des Zugpersonals auf humorvolle Weise.

Die Serie wurde am Hauptbahnhof Frankfurt/Main vorgestellt und ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal der DB verfügbar. Neben YouTube werden die Folgen auch auf Instagram und TikTok gezeigt. Laut Unternehmensangaben erzählt die Serie in 3-4-minütigen Episoden Geschichten aus dem ICE-Alltag, wobei Tina, die Zugchefin, und ihr Team die Herausforderungen des Berufs mit Humor und Teamgeist meistern.

Inhalt und Produktion der Webserie

Anke Engelke spielt die Zugchefin Tina, begleitet von Katy (Chenoa North-Harder), Lukas (Yannik Heckmann) und Bordbistro-Stewart Serdar (Mücahit Altun). Dr. Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr, bezeichnet die Serie als Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Produktion erfolgte durch die wtf GmbH, einem Jointventure der btf/bildundtonfabrik & Elastique, unter der Regie von Arne Feldhusen. Engelke beschreibt die Dreharbeiten als intensive Erfahrung mit viel Teamarbeit in fahrenden Zügen.

Insgesamt liefert die Webserie Einblicke in den Bahnalltag, ohne den Anspruch zu erheben, die Realität vollständig zu dokumentieren. Ich finde es interessant, dass die DB dieses Format nutzt. Kurz, witzig und abseits von klassischen Werbeclips wird hier etwas Neues ausprobiert. Die perfekten Clips, wenn der Zug mal wieder Verspätung hat.

Niu Kqi 3 Max Elektro E Scooter Fahrt

Regeln für E-Scooter werden verschärft

Die Bundesregierung hat neue Regelungen für E-Scooter beschlossen. Ziel ist eine höhere Verkehrssicherheit durch technische Anpassungen und strengere Vorschriften für…

8. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Anke Engelke spielt Zugchefin in neuer DB-Serie
Weitere Neuigkeiten
Euro Bank Geld
Ab heute wird jede Überweisung strenger geprüft
in Fintech
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix bringt Spiele auf euren TV daheim
in Dienste
Volkswagen Bank startet Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto
in Fintech
Rivian setzt mehr auf Google und lehnt Apple ab
in Mobilität
Valve Steamos Steam Deck
Neue Gaming-Hardware: Valve könnte noch 2025 loslegen
in AR und VR
Vivid Money startet Kartenterminal mit Sofortauszahlung
in Fintech
Apple iPhone Fold soll einen Materialmix für mehr Stabilität nutzen
in Smartphones
Google Pixel Watch Analog Header
Google Pixel Watch: Wear OS 6 für alte Uhren ist da (mit einer Ausnahme)
in Firmware und OS
Toyota Sport Crossover Header
Toyota will „die Zukunft des Automobils verändern“
in Mobilität
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp: Großes Update für iOS 26 steht an
in Social