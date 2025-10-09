Anke Engelke spielt Zugchefin in neuer DB-Serie

Die Deutsche Bahn startet ihre erste fiktionale Webserie „Boah, Bahn! Wir sitzen alle im selben Zug.“ mit Anke Engelke in der Hauptrolle. Die kurzen Episoden zeigen den Alltag des Zugpersonals auf humorvolle Weise.

Die Serie wurde am Hauptbahnhof Frankfurt/Main vorgestellt und ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal der DB verfügbar. Neben YouTube werden die Folgen auch auf Instagram und TikTok gezeigt. Laut Unternehmensangaben erzählt die Serie in 3-4-minütigen Episoden Geschichten aus dem ICE-Alltag, wobei Tina, die Zugchefin, und ihr Team die Herausforderungen des Berufs mit Humor und Teamgeist meistern.

Inhalt und Produktion der Webserie

Anke Engelke spielt die Zugchefin Tina, begleitet von Katy (Chenoa North-Harder), Lukas (Yannik Heckmann) und Bordbistro-Stewart Serdar (Mücahit Altun). Dr. Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr, bezeichnet die Serie als Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Produktion erfolgte durch die wtf GmbH, einem Jointventure der btf/bildundtonfabrik & Elastique, unter der Regie von Arne Feldhusen. Engelke beschreibt die Dreharbeiten als intensive Erfahrung mit viel Teamarbeit in fahrenden Zügen.

Insgesamt liefert die Webserie Einblicke in den Bahnalltag, ohne den Anspruch zu erheben, die Realität vollständig zu dokumentieren. Ich finde es interessant, dass die DB dieses Format nutzt. Kurz, witzig und abseits von klassischen Werbeclips wird hier etwas Neues ausprobiert. Die perfekten Clips, wenn der Zug mal wieder Verspätung hat.