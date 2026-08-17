Anker vereint seine Shops: Ein Konto für Anker, eufy, soundcore und Nebula

Das Unternehmen Anker bündelt derzeit seine deutschen Onlineshops unter einer gemeinsamen Adresse.

Künftig sollen Produkte von Anker, soundcore, eufy und Nebula nur noch zentral über anker.com/de verkauft werden. Zumindest gilt das für den Direktvertrieb des Herstellers. Bestehende Konten werden übernommen. Nutzer können sich laut Unternehmen mit ihrer bisherigen E-Mail-Adresse und ihrem Passwort anmelden.

Auch Bestellhistorien aus den bisherigen Markenshops sollen zusammengeführt werden. Alte Tracking-Links und Bestätigungs-E-Mails bleiben gültig. Die bisherigen Adressen von soundcore, eufy und Nebula sollen künftig auf den zentralen Shop weiterleiten.

Anker übernimmt Konten, Guthaben und Bestellungen

Für bestehende Kunden sind vor allem diese Punkte relevant:

Deutsche Anker-, soundcore- und eufy-Punkte werden automatisch übertragen.

Gutscheinguthaben und Bedingungen bleiben grundsätzlich erhalten.

Die meisten gültigen Rabattcodes funktionieren weiter.

Garantie, Rückgabe, Versand und Lieferung ändern sich nicht.

Konten mit identischer E-Mail-Adresse werden zusammengeführt.

Bei einzelnen Rabattcodes kann laut Anker ein Markenkürzel nötig werden. Aus SAVE20 könnte etwa SAVE20-SC, SAVE20-EUFY oder SAVE20-ANKER werden. Smart-Home-Geräte, Automationen und Cloud-Abos in den eufy-Apps sind von der Zusammenführung ausdrücklich nicht betroffen.

Die Umstellung ist aktuell in vollem Gange. Kunden sollen vor Änderungen an ihrem Konto zusätzlich per E-Mail informiert werden.

Ich halte die Bündelung für nachvollziehbar, da sie den Einkauf und die Verwaltung früherer Bestellungen deutlich vereinfachen dürfte. Die Abspaltung der Untermarken erschien mir ohnehin immer etwas merkwürdig, da die starke Marke Anker mehr zieht.

Zum Anker Onlineshop →

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