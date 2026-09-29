Amazon senkt die Preise: Diese Geräte sind schon im Angebot

Amazon hat bereits vor den Prime Deal Days zahlreiche eigene Geräte von Echo über Fire TV bis Kindle im Preis reduziert.

Zu den günstigsten Angeboten zählt der Fire TV Stick HD für 21,99 Euro. Der Echo Dot kostet 29,99 Euro, während der Kindle für 89,99 Euro angeboten wird. Einzelne Varianten können sich preislich jederzeit wieder ändern.

Auch bei Tablets und Sicherheitskameras sind die Preise gefallen. Die eigentlichen Prime Deal Days stehen dabei noch bevor. Diese finden in diesem Jahr wieder im Oktober statt, genauer gesagt am 6. und am 7. Oktober 2026.

Amazon-Angebote vor den Prime Days im Überblick

Zu den aktuell auffälligen Angeboten gehören:

Weitere reduzierte Geräte sind der Echo Spot für 49,99 Euro, der Echo Show 5 für 59,99 Euro und die Ring Akku-Videotürklingel für 49,99 Euro.

Ich finde die Vordeals vor allem für Käufer interessant, die ohnehin ein Amazon-Gerät suchen. Ein Warten auf die Prime Deal Days kann sich trotzdem lohnen, da weitere Angebote oder nochmals niedrigere Preise möglich sind.

Zur Aktion bei Amazon →

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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