Gaming

The Witcher 3: Der Hexer ist zurück in Bestform

Oliver Schwuchow
Von
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The Witcher 3 ist für viele eines der besten Spiele aller Zeiten und auf jeden Fall in den großen Listen der besten RPGs zu finden. Und 2028 geht die Reise mit einem vierten Teil offiziell weiter. Doch davor pflegt CD Projekt Red erneut das alte Spiel.

Ab heute gibt es nach zahlreichen Updates mit Optimierungen ein kostenloses (!) Remaster von The Witcher 3: Wild Hunt, welches mal eben noch die beiden DLCs (Hearts of Stone & Blood and Wine) im Umfang bietet. Doch warum das alles?

The Witcher 3: Bereit für ein weiteres DLC

Anfang 2027 kommt ein drittes DLC namens „Songs of the Past“, welches die Geschichte des Hexers erweitert und die Überleitung für Teil 4 wird. Und da wollte man das alte Spiel fit für die Zukunft machen. Es gibt eine überarbeitete Optik und viele Optimierungen, The Witcher 3 dürfte sich jetzt deutlich moderner anfühlen.

Ich werde definitiv einen neuen Durchlauf mit Geralt von Riva starten, aber erst 2027 und kurz vor dem neuen DLC, aktuell ist die Liste an Spielen zu lang und im November stehen dann noch Zelda und GTA an. Aber ich freue mich darauf und werde die Reise nächstes Jahr, sobald etwas mehr Luft ist, ganz in Ruhe starten.

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