Firmware und Updates

FRITZ! startet Roll-out von FRITZ!OS 8.50

René Hesse
Von
Avm Fritzbox 7690 Vorne Hinten

FRITZ! startet ab heute den Roll-out von FRITZ!OS 8.50 zunächst für die FRITZ!Box 7690.

Weitere aktuelle FRITZ!Box- und FRITZ!Repeater-Modelle sollen das große Update in den kommenden Wochen schrittweise erhalten. Nutzer können es bei aktivierten automatischen Updates automatisch installieren lassen oder über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box anstoßen.

FRITZ!OS 8.50 bringt DNS-Filter und automatische Priorisierung

Eine der interessantesten Neuerungen sind DNS-Filter. Die FRITZ!Box kann damit Domains anhand von Filterlisten sperren. So lassen sich laut FRITZ! beispielsweise Werbung, Tracker, Schadsoftware und Phishing-Seiten blockieren. Die Funktion soll später für weitere ausgewählte Modelle folgen.

FRITZ!OS 8.50 bringt außerdem mehrere Neuerungen für Netzwerk und Smart Home:

  • Automatische Priorisierung von Gaming und Videokonferenzen
  • Smart Check in der MyFRITZ!App mit Hinweisen und Warnungen
  • Failsafe für FRITZ!Box-Modelle mit 4G und 5G
  • SOS-Funktion und einfacher Modus für FRITZ!Fon
  • FRITZ!Box 5690 Pro kann als Matter-Bridge arbeiten

Smart-Home-Steckdosen können zudem bei einer definierten Leistungsaufnahme nach einer festgelegten Zeit automatisch abschalten. Geofencing lässt sich für Automatisierungen wie „Haus verlassen“ oder „Urlaub“ einsetzen.

Ich halte vor allem die DNS-Filter und die automatische Priorisierung für sinnvolle Ergänzungen. Für Pi-hole-Nutzer bedeutet das eine ernstzunehmende Konkurrenz „out of the box“. Die hagezi dns-blocklists scheinen laut ersten Nutzerberichten problemlos zu laufen. Entscheidend wird nun sein, wie schnell FRITZ!OS 8.50 tatsächlich für weitere verbreitete FRITZ!Box-Modelle erscheint.

Hardware · 29. September 2026

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