Firefox 157 ist da: Mozilla verpasst dem Browser einen neuen Look

Mozilla führt mit Firefox 157 ein überarbeitetes „Nova“-Design , neue Personalisierungsoptionen und den Kompaktmodus ein.

Firefox bekommt mit Version 157 ab sofort eine deutlich überarbeitete Oberfläche. Mozilla setzt auf eine aufgeräumtere Symbolleiste und übersichtlichere Tabs. Bekannte Menüs, Tastenkürzel und Erweiterungen sollen dabei an ihren bisherigen Stellen bleiben.

Nutzer erhalten außerdem mehr Möglichkeiten, die Startseite anzupassen. Dazu gehören neue Themes und Wallpaper. Die Änderungen können einmalig eingerichtet oder später jederzeit angepasst werden.

Firefox 157 bringt den Kompaktmodus zurück

Die wichtigsten Neuerungen von Firefox 157 im Überblick:

überarbeitetes und aufgeräumtes Browser-Design

neue Themes und Wallpaper zur Personalisierung

übersichtlichere Darstellung der Tabs

Rückkehr des Kompaktmodus

Beim Kompaktmodus reagiert Mozilla nach eigenen Angaben auf Wünsche der Nutzer. Symbolleiste und Tabs lassen sich damit verkleinern. Auf kleineren Bildschirmen kann Firefox die kompaktere Darstellung automatisch einsetzen.

Interessant ist vor allem, dass Mozilla die Oberfläche sichtbar modernisiert, ohne die gewohnte Bedienung grundsätzlich umzustellen. Ich halte diesen Ansatz für sinnvoll. Gerade die Rückkehr des Kompaktmodus dürfte Nutzern gefallen, die auf Notebooks möglichst viel Platz für Webseiten behalten wollen.

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