Firefox 157 ist da: Mozilla verpasst dem Browser einen neuen Look
Mozilla führt mit Firefox 157 ein überarbeitetes „Nova“-Design , neue Personalisierungsoptionen und den Kompaktmodus ein.
Firefox bekommt mit Version 157 ab sofort eine deutlich überarbeitete Oberfläche. Mozilla setzt auf eine aufgeräumtere Symbolleiste und übersichtlichere Tabs. Bekannte Menüs, Tastenkürzel und Erweiterungen sollen dabei an ihren bisherigen Stellen bleiben.
Nutzer erhalten außerdem mehr Möglichkeiten, die Startseite anzupassen. Dazu gehören neue Themes und Wallpaper. Die Änderungen können einmalig eingerichtet oder später jederzeit angepasst werden.
Firefox 157 bringt den Kompaktmodus zurück
Die wichtigsten Neuerungen von Firefox 157 im Überblick:
- überarbeitetes und aufgeräumtes Browser-Design
- neue Themes und Wallpaper zur Personalisierung
- übersichtlichere Darstellung der Tabs
- Rückkehr des Kompaktmodus
Beim Kompaktmodus reagiert Mozilla nach eigenen Angaben auf Wünsche der Nutzer. Symbolleiste und Tabs lassen sich damit verkleinern. Auf kleineren Bildschirmen kann Firefox die kompaktere Darstellung automatisch einsetzen.
Interessant ist vor allem, dass Mozilla die Oberfläche sichtbar modernisiert, ohne die gewohnte Bedienung grundsätzlich umzustellen. Ich halte diesen Ansatz für sinnvoll. Gerade die Rückkehr des Kompaktmodus dürfte Nutzern gefallen, die auf Notebooks möglichst viel Platz für Webseiten behalten wollen.
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Ist OK, nichts was man jetzt unbedingt gebraucht hätte. Mich stört dieser komische helle Strich unter der Adresszeile.
Und das ist jetzt „aufgeräumter“ und „übersichtlicher“? Außer dass Ecken etwas runder sind, hat sich gar nichts geändert.
Ich bleibt erstmal beim alten, sieht für mich aufgeräumter und cleaner aus.
about:config
browser.nova.enabled
Ich habe keine Ahnung, was du mit „komische helle Strich unter der Adresszeile” meinst. Geändert wurde in jedem Fall deutlich mehr als nur ein paar Rundungen.
Was die genannte Option in about:config betrifft: Das kannst du zwar erst einmal machen, aber ab Firefox 161, d.h. in genau zwei Monaten, wird es diese Option nicht mehr geben.
Ich meine einfach einen Strich, eine helle Linie direkt unterhalb des ganzen oberen Bereichs, wie eine Trennlinie. Die ändert auch die Farbe wenn man ein anderes Theme aktiviert, kann also mal mehr mal weniger auffallen.
Ich sehe außer den Rundungen aber nichts, der Rest sieht genauso aus wie vorher.
Schon klar dass das alte Design nicht ewig bleibt, die anderen vorherigen Designs sind ja auch längst weg. ;)
https://www.directupload.eu/file/d/9422/8vjcqtzx_png.htm
Sieht jetzt leider eher wie ein Google-Chrome Browser aus.
Gefällt mir optisch nicht so gut.
Dann weißt du entweder nicht, wie Chrome aussieht, du weißt nicht, wie Firefox aussieht. Vielleicht meinst du ja auch, dass grundsätzlich jeder Browser gleich aussieht. Aber definitiv sieht Firefox mit diesem Design nicht mehr wie Chrome aus als vorher. Die Aussage ergibt gar keinen Sinn und ist auch kein Feedback, welches ich von irgendjemandem sonst vernommen habe, weil es halt einfach nicht stimmt. Die Unterschiede sind eigentlich schon signifikant. Wie gesagt: Unter der Prämisse, dass für einen nicht sowieso jeder Browser gleich aussieht, was auf mich aber nicht zutrifft.