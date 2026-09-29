MediaMarkt und Saturn starten neue MwSt.-geschenkt-Aktion

MediaMarkt und Saturn starten am 1. Oktober 2026 erneut ihre MwSt.-geschenkt-Aktion mit 15,966 Prozent Nachlass.

Die Aktion läuft in den Märkten vom 1. bis 5. Oktober 2026. Online beginnt sie am Donnerstag um 6 Uhr und endet am Montag um 23:59 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich registrierte und eingeloggte myMediaMarkt- beziehungsweise mySaturn-Kunden.

Anders als bei vergangenen Aktionen gibt es diesmal keinen App-Pre-Sale. Online wird der Nachlass automatisch im Warenkorb abgezogen. Im Markt müssen Kunden ihre Mitgliedskarte vorzeigen.

MediaMarkt und Saturn: Das gilt bei der Rabattaktion

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Rabatt: 15,966 Prozent des ausgezeichneten Kaufpreises

Zeitraum: 1. bis 5. Oktober 2026

Online: 1. Oktober, 6 Uhr, bis 5. Oktober, 23:59 Uhr

Nur für registrierte myMediaMarkt- und mySaturn-Kunden

Preishelden-Artikel und weitere Produkte sind ausgeschlossen

Der Rabatt entspricht dem im Bruttopreis enthaltenen Mehrwertsteueranteil bei 19 Prozent Umsatzsteuer. Interessant: Die 15,966 Prozent werden laut Aktionsbedingungen auch auf Artikel gewährt, die regulär mit 7 Prozent Mehrwertsteuer ausgezeichnet sind.

Die Aktion gilt für ausgewählte und gekennzeichnete, vorrätige beziehungsweise online sofort verfügbare Artikel. Auch Produkte teilnehmender Drittanbieter können einbezogen sein. Eine Kombination mit anderen Coupon-Aktionen ist ausgeschlossen.

Ich finde die Aktion vor allem bei ohnehin konkurrenzfähig bepreisten Produkten interessant. Kunden sollten dennoch vergleichen, denn 15,966 Prozent Rabatt bedeuten nicht automatisch den günstigsten Marktpreis. Grundsätzlich lässt sich sagen, schaut bei solchen Aktionen immer genau hin und vergesst den Preisvergleich nicht.

Zur Mehrwertsteuer-Aktion →

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