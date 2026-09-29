Gaming

Zelda-Remake: Nintendo zeigt neue Videos

Oliver Schwuchow
Von

Nintendo hat das Marketing nach der eigenen Zelda Direct wieder anlaufen lassen und zeigt aktuell immer wieder neues Material von „Zelda: Ocarina of Time“ für die Switch 2. Das Spiel erscheint am 5. November und wird ein komplettes Remake.

Es lohnt sich den offiziellen X-Account von Zelda Japan im Auge zu behalten, die globalen Accounts sind etwas ruhiger. Dort hat man heute das Zora Dorf gezeigt:

Gestern gab es einen kurzen Blick auf Goronia und wenige Tage davor zeigte man nochmal den Kokiri-Wald, der aber auch ausführlich im Rahmen der Direct zu sehen war. Gut möglich, dass wir die Tage immer mal wieder neue Videos sehen werden.

Hier übrigens noch einmal die alten Videos der Zelda Direct:

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