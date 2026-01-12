Apple bestätigt ganz neue Siri: Google wird die Basis für KI

Es hat sich schon länger angedeutet, dass Google (sprich Gemini) die Basis für die Zukunft von Siri bei Apple sein wird, ich hätte aber nicht gedacht, dass man es so offen kommuniziert. Doch Apple hat den Schritt heute bei CNBC offiziell bestätigt.

Im gleichen Atemzug hat Google verlauten lassen, dass es um mehr, als nur eine neue Technik für Siri geht, man liefert die Basis für die KI von Apple. Wie das dann im Detail aussieht, ist unklar, aber das werden wir sicher sehr zeitnah erfahren.

Apple freut sich auf diese Zukunft und ist „aufgeregt“, auch wenn es natürlich ein Eingeständnis ist, dass man einen Trend (KI) verpasst hat und es (vorerst) nicht alleine schafft. Für uns als Nutzer spielt das am Ende aber keine Rolle, wichtig ist nur, dass wir dann hoffentlich bald mal eine passable Version von Siri bekommen.