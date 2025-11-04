Apple betreibt Produktpflege: macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 veröffentlicht

Neben den aktuellen Versionen von iOS und macOS Tahoe bietet Apple traditionell auch neue Versionen für ältere Systeme an. Ab sofort stehen demnach macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen zum Herunterladen bereit.

Neue Funktionen sind in den Updates nicht zu erwarten. Die Updates konzentrieren sich vielmehr auf sicherheitsrelevante Anpassungen und Fehlerkorrekturen. Eine sofortige Installation ist somit durchaus zu empfehlen.

Für die neuste Version von macOS Sequoia wurden ingesamt 60 Sicherheitslücken geschlossen, für macOS Sonoma sind es hingegen 49 Sicherheitslücken. Die sicherheitsrelevanten Release Notes können auf der offiziellen Apple-Webseite eingesehen werden.