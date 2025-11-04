Firmware und OS

Apple betreibt Produktpflege: macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 veröffentlicht

Autor-Bild
Von
|
Apple Logo Schloss Header
Bildquelle: Apple

Neben den aktuellen Versionen von iOS und macOS Tahoe bietet Apple traditionell auch neue Versionen für ältere Systeme an. Ab sofort stehen demnach macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen zum Herunterladen bereit.

Neue Funktionen sind in den Updates nicht zu erwarten. Die Updates konzentrieren sich vielmehr auf sicherheitsrelevante Anpassungen und Fehlerkorrekturen. Eine sofortige Installation ist somit durchaus zu empfehlen.

Für die neuste Version von macOS Sequoia wurden ingesamt 60 Sicherheitslücken geschlossen, für macOS Sonoma sind es hingegen 49 Sicherheitslücken. Die sicherheitsrelevanten Release Notes können auf der offiziellen Apple-Webseite eingesehen werden.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple betreibt Produktpflege: macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 veröffentlicht
Weitere Neuigkeiten
Kommentar: 8K ist bei Smart TVs gescheitert
in Kommentar
Das kommt unerwartet: WhatsApp jetzt für die Apple Watch verfügbar
in Wearables
Peugeot 208: Eine Vorschau auf das radikal neue Elektroauto
in Mobilität
Das ist die neue Live-Spurführung von Google Maps
in Mobilität
So sieht der elektrische Renault Twingo aus
in Mobilität
Geldautomatensprengungen in Deutschland deutlich rückläufig
in Fintech
Spotify Logo Header 2024
Spotify baut „führende Position“ beim Streaming weiter aus
in Dienste
Aura Walden: Der neue und größere Bilderrahmen gefällt mir gut
in Smart Home
Ing Bank
ING App-Update mit Preis-Alarm und Wero-Erweiterung
in Fintech
Pbb Direkt
pbb direkt mit Zinsanpassung beim Festgeld
in Fintech