„Made in Europe“ wird zum entscheidenden Faktor beim Router-Kauf

Eine YouGov-Umfrage zeigt ein deutlich höheres Vertrauen europäischer Verbraucher in Router aus Europa.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov misstrauen viele europäische Verbraucher Routerherstellern aus China, Russland und den USA. Für die Erhebung wurden im April 2026 mehr als 16.000 Menschen in 14 europäischen Ländern befragt.

Besonders kritisch sehen die Teilnehmer laut den Daten Produkte aus Russland und China. In Deutschland geben 58 Prozent der Befragten an, chinesischen Herstellern zu misstrauen. Gegenüber US-amerikanischen Geräten äußern sich 45 Prozent skeptisch.

Europäische Hersteller schneiden in der Umfrage deutlich besser ab. Lediglich elf Prozent der Befragten in Deutschland misstrauen laut YouGov europäischen Routeranbietern.

Auch europaweit wird Herstellern aus Europa ein vergleichsweise hohes Vertrauen entgegengebracht. Gleichzeitig erklären 55 Prozent der Teilnehmer, dass ihnen das Label „Made in Europe“ beim Kauf eines Netzwerkgeräts wichtig oder sehr wichtig sei.

Viele Verbraucher kennen die Herkunft ihrer Router nicht

Die Umfrage zeigt außerdem, dass zahlreiche Nutzer die Herkunft ihrer Geräte nicht eindeutig zuordnen können. Beim Hersteller TP-Link wissen laut YouGov nur 14 Prozent der Befragten, dass das Unternehmen aus China stammt.

Mehr als die Hälfte konnte hierzu keine klare Angabe machen. Auch bei Netgear herrscht laut den Ergebnissen große Unsicherheit. Bekanntere Marken wie Huawei oder Starlink werden dagegen häufiger korrekt eingeordnet.

Für FRITZ! ergibt sich ein gemischtes Bild. In Deutschland erkennen laut Umfrage 76 Prozent der Befragten die Marke als europäischen Hersteller. In anderen europäischen Ländern gelingt diese Zuordnung deutlich seltener. Zudem gehen viele Nutzer offenbar davon aus, dass Router von großen Internetanbietern aus Europa stammen, selbst wenn diese tatsächlich außerhalb Europas produziert werden.

Ich finde die Ergebnisse interessant, weil sie zeigen, wie stark das Thema Herkunft inzwischen auch bei alltäglicher Netzwerktechnik wahrgenommen wird. Gleichzeitig wirkt es bemerkenswert, dass viele Verbraucher die Hersteller ihrer eigenen Geräte kaum kennen oder falsch einschätzen.

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