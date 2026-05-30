Roku überrascht mit komplett neuem Startbildschirm

Roku führt eine umfassende Neugestaltung der Startbildschirm-Oberfläche für Streaming-Nutzer ein.

Das Unternehmen Roku hat eine der größten Überarbeitungen seiner Startseite seit über einem Jahrzehnt vorgestellt. Ziel ist eine stärker personalisierte und zugleich vereinfachte Nutzerführung.

Die neue Oberfläche soll Inhalte schneller zugänglich machen und dabei stärker auf individuelle Sehgewohnheiten eingehen. Laut Unternehmensangaben basiert das Update auf Nutzungsdaten und Rückmeldungen von Kunden.

Ein zentraler Bestandteil ist die Funktion Quick Access. Dabei werden häufig genutzte Apps automatisch priorisiert und direkt auf der Startseite angezeigt. Die Auswahl passt sich fortlaufend an das Nutzungsverhalten an und wird durch KI gestützt.

Nutzer behalten jedoch weiterhin die Möglichkeit, die angezeigten Apps manuell anzupassen oder zu entfernen. Zusätzlich wird ein neuer Bereich Top Picks for You eingeführt, der personalisierte Inhalte sowie aktuelle Trends bündelt und stärker in den Vordergrund rückt.

Neue Struktur für Inhalte und Navigation auf der Roku Oberfläche

Neben der Personalisierung erweitert Roku die inhaltliche Struktur durch sogenannte Destinations. Diese bündeln Inhalte nach Genre oder Stimmung wie etwa Comedy, Filme oder Sport. Ergänzt wird dies durch eine überarbeitete Suchfunktion, die kontextabhängig Inhalte vorschlägt, etwa sportbezogene Ergebnisse im Sportbereich oder kostenlose Inhalte im Free Bereich.

Zusätzlich soll ein Bereich namens Daily Scoop aktuelle Trends, virale Inhalte und kulturelle Ereignisse in Echtzeit hervorheben.

Auch die Navigation wird vereinfacht. Das bisher stärker sichtbare Menü wird standardmäßig eingeklappt und nur bei Bedarf geöffnet. Funktionen wie Einstellungen, Suche oder Eingangsquellen bleiben weiterhin erreichbar, nehmen aber weniger Platz auf dem Bildschirm ein.

Ergänzend werden Shortcuts für Funktionen wie Weitersehen oder Watchlists direkt auf der Startseite integriert. Ein neues interaktives Element ist der Roku City Tile, der Nutzer in eine spielerische Umgebung mit zusätzlichen Inhalten und Mini Spielen führt.

Der Rollout der neuen Oberfläche beginnt laut Roku zunächst in den Vereinigten Staaten und wird anschließend auf weitere Märkte ausgeweitet. Deutschland ist nach aktuellem Stand nicht Teil der ersten Ausrollphase. Die Aktualisierung erfolgt automatisch auf kompatiblen Roku Geräten und Fernsehern.

Aus meiner Sicht ist der Ansatz konsequent in Richtung stärkerer Personalisierung entwickelt, allerdings entsteht dadurch auch eine deutlich höhere Abhängigkeit von algorithmischen Empfehlungen. Für Nutzer kann das Komfort bringen, gleichzeitig wird die klassische manuelle Navigation weiter zurückgedrängt.

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