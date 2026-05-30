Netflix Neuheiten im Juni 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die Juni-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

Night Shift For Cuties 04.06.2026, Drama

Aus besten Freundinnen werden Rivalinnen, als zwei K-Pop-Superfans die Chance bekommen, ihre Lieblingsgruppe in Korea zu treffen. Die Grenzen zwischen Hingabe und Obsession werden dabei auf die Probe gestellt.

The Witness 04.06.2026, Drama

Als ein Zweijähriger zum einzigen Zeugen des Mordes an Rachel Nickell wird, kämpft ihr Partner darum, ihn inmitten der Ermittlungen zu schützen. Nach wahren Begebenheiten.

Outlast: The Jungle 10.06.2026, Reality TV

Auf einer abgelegenen Insel müssen 16 Spieler*innen den Naturgewalten trotzen, ihre Konkurrent*innen überlisten und den Zusammenhalt ihres Teams sichern, um 1 Million Dollar zu gewinnen.

The Rest is Football 10.06.2026, Sports Non-Fiction

Fußball-Ikonen Gary Lineker, Alan Shearer und Micah Richards melden sich während der WM 2026 täglich mit einer Dosis Witz, Analysen und heißen Diskussionen aus NYC.

The Polygamist 12.06.2026, Drama

Joyce präsentiert auf Social Media das perfekte Bild einer Ehe. Doch die Affären ihres Mannes lösen einen skandalösen emotionalen Zusammenbruch aus.

Dallas Cowboys Cheerleaders: Ein amerikanischer Traum: Staffel 3 16.06.2026, Documentary

Von der Zusammenstellung des Teams bis hin zum Umgang mit Ruhm und leidenschaftlichen Fans: Die Dallas Cowboys Cheerleaders kehren für ihre bislang spannendste Saison zurück.

Harlan Cobens Nur Für Dein Leben 18.06.2026, Drama

Ein unschuldiger Vater, der wegen des Mordes an seinem eigenen Sohn lebenslänglich im Gefängnis sitzt, erhält Hinweise darauf, dass sein Kind möglicherweise noch am Leben ist. Jetzt plant er, aus dem Gefängnis auszubrechen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Avatar – Der Herr der Elemente: Staffel 2 25.06.2026, Fantasy

Um den Krieg zu beenden, muss Aang die Erdbändigung beherrschen. Doch im Erdkönigreich bilden Politik, Geheimnisse und verborgene Allianzen ein Schlachtfeld für sich.

Teach You a Lesson 05.06.2026, Drama

Wenn in Schulen jeglicher Respekt verloren geht, ist es Zeit für unkonventionelle Inspektor*innen und strikte Lektionen, die in keinem Lehrbuch zu finden sind.

Die Geschichte meiner Familie: Staffel 2 10.06.2026, Drama

Ein Jahr nach Faustos Tod konnte die Familie die Kinder nicht zusammenhalten. Die Rückkehr des entfremdeten Großvaters öffnet alte Wunden.

Viral Hit 11.06.2026, Drama

Nachdem ein schikanierter Teenager aus ärmlichen Verhältnissen nach einem Kampf plötzlich viral geht, schlägt er daraus Profit und startet einen Streaming-Kanal.

The Evil Lawyer 11.06.2026, Drama

Einem jungen Anwalt wird fälschlicherweise ein brutales Verbrechen angehängt. Sein Ruf und sein Leben hängen nun von der eiskalten Anwältin ab, die er engagiert.

Süße Magnolien: Staffel 5 11.06.2026, Drama

Während im Sommer die Hochzeitsglocken läuten, folgen die Magnolias ihrem gemeinsamen Traum, erkunden die Welt jenseits von Serenity und geben sich gegenseitig Halt.

Urteilsverlust 12.06.2026, Drama

Nachdem ihre Zwangsstörung vor Gericht ans Tageslicht kommt, beginnt eine brillante Anwältin neu in einer kleinen Kanzlei. Dort übernimmt sie einen ungewöhnlichen Fall.

Oasis 19.06.2026, Drama

Als eine junge Frau aus einem Luxusresort verschwindet, geraten Angestellte und Gäste gleichermaßen unter Verdacht und sitzen fest, bis die Wahrheit ans Licht kommt.

Várzea: Wo Fußball geboren wird 20.06.2026, Documentary

Brasilien lebt, atmet und exportiert den Várzea-Fußball. Diese Serie taucht ein in die Geschichten hinter dem Spiel, das das Potenzial hat, ein Leben zu verändern.

Rhythm + Flow: Italien: Staffel 3 22.06.2026, Reality TV

Neue Staffel, neue Herausforderungen und neue Jury. Hip-Hop-Ikone Guè sucht mit Fabri Fibra, Geolier und Rose Villain Italiens nächsten Rap-Superstar.

Ein anderes Selbst: Staffel 3 24.06.2026, Drama

Nach ihrer Rückkehr aus Spanien steht Ada vor neuen Perspektiven, während Sevgi und Leyla auf einen Neuanfang hoffen und die Heilung von einem Leben voller Verrat und Angst suchen.

The American Experiment 24.06.2026, Documentary

Leben, Freiheit und das Streben nach dem Glück. Diese umfassende historische Dokuserie zeigt, wie aus den Idealen der amerikanischen Gründerväter eine Nation entstand.

BAKI-DOU: The Invincible Samurai: Staffel 1 Teil 2 Demnächst verfügbar, Anime

Baki und die stärksten Kämpfer der Underground Arena sehen sich einer Bedrohung historischen Ausmaßes gegenüber: dem wiederauferstandenen Musashi Miyamoto, Japans größtem Samurai.

Notes from the Last Row Demnächst verfügbar, Drama

Als ein kriselnder Autor das Genie eines seiner Studenten erkennt, wird aus Bewunderung Obsession und befeuert den gefährlichen Wunsch, noch einmal Ruhm zu ernten.

Netflix Filme

Office Romance 05.06.2026, Comedy

In dieser frechen Rom-Com geraten Jennifer Lopez und Brett Goldstein als zwei verliebte Workaholics in eine geheime Büro-Romanze, die viel Chaos mit sich bringt.

Soy Frankelda 12.06.2026, Fantasy

In diesem Stop-Motion-Film reist eine talentierte Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts durch ihr Unterbewusstsein und begegnet dort den gespenstischen Figuren ihrer eigenen Geschichten.

Voicemails for Isabelle 19.06.2026, Comedy

Als die herrlich ehrlichen Sprachnachrichten einer jungen Frau an ihre verstorbene Schwester versehentlich an einen Fremden umgeleitet werden, entwickelt dieser unerwartet Gefühle für sie.

In the Hand of Dante 24.06.2026, Drama

Während ein Autor gemeinsam mit einem Mafia-Boss Jagd auf das Original der „Göttlichen Komödie“ macht, erzählt eine parallele Zeitebene von der Entstehung des Epos im 14. Jahrhundert.

Little Brother 26.06.2026, Comedy

Das perfekt inszenierte Leben eines erfolgreichen Immobilienmaklers gerät aus den Fugen, als sein exzentrischer kleiner Bruder unerwartet auftaucht.

Maa Behen 04.06.2026, Comedy

Als sie in Schwierigkeiten steckt, versucht eine Mutter mit ihren entfremdeten Töchtern ein Verbrechen in einer Kolonie zu vertuschen, in der kein Geheimnis sicher ist.

Mexiko 1986 05.06.2026, Comedy

Kühnheit, Wahnsinn und purer mexikanischer Einfallsreichtum. 1986 richtete Mexiko allen Widrigkeiten zum Trotz das wichtigste Fußballturnier der Welt aus.

Die Unbekannte vom Hafen 05.06.2026, Thriller

Als eine Frau ohne Gedächtnis in einem Schiffscontainer gefunden wird, versucht ein Ermittlerduo verzweifelt herauszufinden, wer sie ist und wer ihr nach dem Leben trachtet.

Farben des Bösen: Schwarz 10.06.2026, Drama

Als in einer verschlafenen Kleinstadt ein kleiner Junge verschwindet, deckt ein neuer Staatsanwalt unerwartete Zusammenhänge zu einem älteren Vermisstenfall auf.

Color Book 19.06.2026, Drama

Die Mission eines frisch verwitweten Vaters, seinen Sohn zu seinem ersten Baseballspiel zu bringen, wird in diesem Drama zu einer ganztägigen Odyssee der Stärke und Resilienz.

Husbands in Action Demnächst verfügbar, Comedy

Diese Action-Komödie erzählt die chaotische Mission eines Ex-Mannes und eines aktuellen Ehemanns, die sich unerwartet zusammentun, um ihre entführte Frau zu retten.

Netflix Dokumentationen

Poldi 04.06.2026, Documentary

Fußball-Legende, Business-Stratege und kölsche Seele: Diese Doku zeigt Lukas Podolski so hautnah wie nie zuvor mit exklusiven Einblicken in sein Leben und seine Zukunftspläne.

Der Mord an Rachel Nickell 04.06.2026, Documentary

Eine junge Mutter wird am helllichten Tag im Wimbledon Common in London ermordet, vor den Augen ihres kleinen Sohnes. Diese Doku beleuchtet die jahrelangen Ermittlungen.

USA 94: Brasiliens Rückkehr an die Spitze 07.06.2026, Documentary

Diese Doku zeigt Brasiliens Weg zum Weltmeistertitel 1994 mit Interviews und bisher unveröffentlichtem Material aus privaten Archiven der Spieler.

Norwegens Rückkehr 09.06.2026, Documentary

Nach 26 Jahren Flaute hatte Norwegen die WM 2026 eigentlich schon fast abgeschrieben. Doch dann kehrte plötzlich neue Hoffnung zurück.

Maternal Instinct: Der Fall Taylor Parker 12.06.2026, Documentary

Eine junge Frau präsentiert stolz ihre Schwangerschaft in sozialen Medien. Doch nach einer Polizeikontrolle enthüllt sich die Wahrheit hinter einem schrecklichen Verbrechen.

Chris & Martina: The Final Set 26.06.2026, Documentary

Jahrzehntelang dominierten Chris Evert und Martina Navratilova den Tennissport. Selbst der Krebs konnte ihre Freundschaft nicht zerstören.

Netflix Comedy Specials

Dans la Sauce 03.06.2026, Standup

Die Weltmeister aus Frankreich von 1998 und 2018 sowie eine Gruppe von Comedians nehmen sich bei Moderator Paul de Saint Sernin gegenseitig aufs Korn.

Lizenztitel Auswahl

Rocky Balboa 01.06.2026, Drama

Der ehemalige Boxer Rocky Balboa leidet unter dem Tod seiner Frau und der angespannten Beziehung zu seinem Sohn und sucht nach einem neuen Sinn im Leben.

Creed III: Rocky’s Legacy 01.06.2026, Drama

Ein Boxchampion im Ruhestand kehrt in den Ring zurück, um sich einem Gegner aus der Vergangenheit zu stellen, der sich unbedingt beweisen will.

Ein Fest fürs Leben 04.06.2026, Comedy

Ein perfektionistischer Hochzeitsplaner nimmt einen letzten Auftrag an. Trotz akribischer Planung gerät alles aus dem Ruder.

The King of Queens: Staffel 1 – 9 04.06.2026, Comedy

In New Yorks Stadtteil Queens erlebt ein Paar aus der Arbeiterklasse die Höhen und Tiefen des Lebens, während sie ihr Haus mit ihrem exzentrischen Vater teilen.

The Gunman 05.06.2026, Action

Ein Auftragskiller will sich zur Ruhe setzen, doch jemand aus den eigenen Reihen hat es auf ihn abgesehen. Eine globale Jagd beginnt.

Der Herr der Ringe: Die Gefährten 07.06.2026, Fantasy

Frodo Beutlin reist von der idyllischen Auenlandschaft der Hobbits zu den vulkanischen Klüften von Mordor, um den Ring des Sauron zu zerstören.

Der Herr der Ringe: Die zwei Türme 07.06.2026, Fantasy

Gollum verfolgt Frodo und Sam, während ihre Gefährten gemeinsam mit Gandalf gegen ein böses Heer kämpfen.

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs 07.06.2026, Fantasy

Geführt von Gollum erreichen Frodo und Sam Mordor, während Aragorn eine gewaltige Schlacht gegen Sauron anführt.

Caddo Lake 13.06.2026, Sci-Fi

Im Bayou zwischen Texas und Louisiana verbindet der Fall eines vermissten Kindes zwei trauernde Fremde mit einem realitätsverändernden Rätsel.

Anatomie eines Falls 15.06.2026, Drama

Als einer Schriftstellerin der Mord an ihrem Mann angelastet wird, ist der einzige Zeuge ihr sehbehinderter Sohn.

One Piece: Alabasta 15.06.2026, Anime

Die Strohhutbande erreicht Alabasta und muss einen von der Baroque-Firma angezettelten Aufstand niederschlagen.

Das Kanu des Manitu 15.06.2026, Comedy

Als Abahachi und Ranger ein Überfall angehängt wird, tun sie sich mit alten Freunden zusammen, um ihre Namen reinzuwaschen.

Moulin Rouge 25.06.2026, Romance

Die Romanze zwischen einem Schriftsteller und einem Cabaret-Star im schillernden Paris ruft einen eifersüchtigen Duke auf den Plan.

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim 27.06.2026, Fantasy

Als eine Rebellion das Königreich Rohan bedroht, muss Prinzessin Héra ihr Volk verteidigen.

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