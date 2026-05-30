Gaming in Deutschland: Diese Geräte dominieren klar

Die Plattformwahl von Gamerinnen und Gamern in Deutschland zeigt eine klare Verteilung zwischen Smartphone, Konsole, PC und Tablet.

In Deutschland spielen rund 41 Millionen Menschen Videospiele. Ein erheblicher Teil nutzt dabei mehrere Geräte im Alltag und wechselt flexibel zwischen unterschiedlichen Spielumgebungen.

Laut einer Auswertung des game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. spielen etwa 19 Millionen auf mehr als einem Gerät. Gaming passt sich damit den alltäglichen Nutzungssituationen an und begleitet Freizeitphasen unabhängig vom Standort.

Verteilung der genutzten Gamingplattformen in Deutschland

Die Nutzung verteilt sich deutlich auf verschiedene Endgeräte. Besonders stark ist das Smartphone vertreten, gefolgt von Konsole und PC, während Tablets eine kleinere Rolle spielen.

Smartphone: 23,7 Mio

Konsole: 22,1 Mio

PC: 14 Mio

Tablet: 9,9 Mio

Die Datenlage zeigt damit eine klare Priorität mobiler Nutzung, bei gleichzeitiger stabiler Bedeutung klassischer stationärer Systeme. Ich halte die Entwicklung für ein Zeichen dafür, dass Gaming stärker in den Alltag integriert ist und weniger an einzelne Geräte gebunden bleibt.

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