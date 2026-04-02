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Apple: Das Jubiläums-iPhone kommt wohl nur mit zwei Kameras

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| 11 Kommentare

Apple hat beim iPhone Pro den Fokus wieder auf „function over form“ gelegt und es sieht nicht mehr gut aus, es hat kein hochwertiges Material mehr und es ist relativ dick und schwer. Spielt aber keine Rolle, es zählen ausschließlich die inneren Werte.

Mit dem iPhone Air geht Apple in eine ganz andere Richtung, diese kam bisher aber nicht gut bei den Nutzern an. Mit dem Jubiläums-iPhone, gerne auch iPhone 20 für 2027 genannt, wird es nach zehn Jahren wieder ein besonderes Modell geben.

Nur zwei Kameras im Sondermodell

Abgerundete Seiten beim Glas, ein besonders schönes und weiches Design, aber es könnte eine ähnliche Schwäche wie beim iPhone Air mitbringen, denn es hat laut „Majin Buofficia“ nur zwei Kameras – wie übrigens auch das neue iPhone Fold. In der heutigen Zeit sind Nutzer in dieser Preisklasse eher drei Kameras gewohnt.

Diese iPhone sind sicher teuer, teilweise teurer als ein iPhone Pro, ich bin daher gespannt, ob die Apple-Kunden das annehmen. Mir persönlich wäre meine dritte und gute Zoom-Kamera jedenfalls wichtiger, als ein besonders schönes Design.

Für mich wirft das so langsam aber auch die Frage auf, ob es das iPhone Air dann überhaupt noch benötigt, immerhin klingt es so, als seien sich iPhone Air 2 und iPhone 20 sehr ähnlich. Schauen wir mal, das Apple iPhone X war zum 10. Jubiläum für mich ein würdiges Sondermodell und legte auch die Grundlage für viele Jahre.

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31. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    bin da bei Kameras nicht so drin aber die UWK braucht man doch nur wenn man das Handy nicht wie ne normale Kamera halten will oder?

    Antworten
  2. Jan 🏅
    sagt am

    Fände ich okay, so lange die Ultraweitwinkel Kamera weichen muss. Ich nutze die Telekamera deutlich mehr bzw. die Ultraweitwinkel Kamera so gut wie nie.

    Antworten
  3. faceofingo 🌀
    sagt am

    ein iPhone mit einer ebenen Rückseite wäre mal wieder toll.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu faceofingo ⇡

      17e

      Antworten
      1. Dom 🏆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Da schaut doch die Kamera auch raus oder?

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Dom ⇡

          Ja, stimmt, so komplett flach wird schwierig. Das Pixel 10a bietet das, aber ein weiteres Modell, was komplett flach ist, kenne ich auch nicht.

          Antworten
  4. Hans 🏅
    sagt am

    Wenn der Fokus „wieder“ auf „form over function“ liegen würde, müsste das iPhone gut aussehen. Die inneren Werte wären dann gerade weniger wichtig.

    Irgendwas stimmt da in der Logik nicht.

    Antworten
    1. Hazz 🔅
      sagt am zu Hans ⇡

      Genau das, dachte ich auch beim lesen.
      Ich finde wenn man nur 2 Kameras verbaut sollte die 2. auch eher ne Zoom Cam sein als Weitwinkel.

      Antworten
      1. Nico 🏅
        sagt am zu Hazz ⇡

        Vielleicht hat die Standart Kamera auch einen optischen 3x Zoom mit eingebaut. Dann reichen 2 Kameras aus. Was ich aber vom Geizhals Apple nicht erwarte.

        Antworten
  5. Matze51 🌀
    sagt am

    Finde die Cam von meinem A52 immer noch gut, ich fahre aber auch nur zum Discounter um die Ecke und fotografiere nicht auf den Malediven 😁

    Antworten
    1. Kurt 🔆
      sagt am zu Matze51 ⇡

      schöner Discounter? ;D

      Antworten

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