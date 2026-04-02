Apple: Das Jubiläums-iPhone kommt wohl nur mit zwei Kameras

Apple hat beim iPhone Pro den Fokus wieder auf „function over form“ gelegt und es sieht nicht mehr gut aus, es hat kein hochwertiges Material mehr und es ist relativ dick und schwer. Spielt aber keine Rolle, es zählen ausschließlich die inneren Werte.

Mit dem iPhone Air geht Apple in eine ganz andere Richtung, diese kam bisher aber nicht gut bei den Nutzern an. Mit dem Jubiläums-iPhone, gerne auch iPhone 20 für 2027 genannt, wird es nach zehn Jahren wieder ein besonderes Modell geben.

Nur zwei Kameras im Sondermodell

Abgerundete Seiten beim Glas, ein besonders schönes und weiches Design, aber es könnte eine ähnliche Schwäche wie beim iPhone Air mitbringen, denn es hat laut „Majin Buofficia“ nur zwei Kameras – wie übrigens auch das neue iPhone Fold. In der heutigen Zeit sind Nutzer in dieser Preisklasse eher drei Kameras gewohnt.

Diese iPhone sind sicher teuer, teilweise teurer als ein iPhone Pro, ich bin daher gespannt, ob die Apple-Kunden das annehmen. Mir persönlich wäre meine dritte und gute Zoom-Kamera jedenfalls wichtiger, als ein besonders schönes Design.

Für mich wirft das so langsam aber auch die Frage auf, ob es das iPhone Air dann überhaupt noch benötigt, immerhin klingt es so, als seien sich iPhone Air 2 und iPhone 20 sehr ähnlich. Schauen wir mal, das Apple iPhone X war zum 10. Jubiläum für mich ein würdiges Sondermodell und legte auch die Grundlage für viele Jahre.