Siri wird zum Super-Assistenten: Apple testet großen KI-Sprung

Das Unternehmen Apple testet eine neue Siri-Funktion, die mehrere Befehle in einer einzigen Anfrage verarbeiten kann.

Nach Angaben mit der Entwicklung vertrauter Personen arbeitet Apple an einer Erweiterung seines Sprachassistenten, die es Nutzern ermöglicht, mehrere Aufgaben in einem einzigen Sprachbefehl zu kombinieren.

Beispiele sind das gleichzeitige Abrufen des Wetters, das Erstellen eines Kalendereintrags und das Versenden einer Nachricht. Die Funktion soll Teil der kommenden Betriebssysteme iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 werden.

Die Entwicklung ist Teil einer umfassenderen Modernisierung von Siri. Der Assistent soll künftig stärker kontextbezogen arbeiten und etwa persönliche Daten oder Bildschirminhalte einbeziehen können. Laut Bericht plant Apple zudem eine eigenständige App für Siri sowie Funktionen, die Webinhalte zusammenfassen können.

Siri-Upgrade als Teil der Apple-KI-Strategie

Die geplanten Neuerungen sollen Siri näher an moderne KI-Assistenten heranführen, die bereits komplexe Mehrfachanfragen unterstützen. Intern werden einige Funktionen offenbar noch als „Preview“ gekennzeichnet, was auf einen unfertigen Status zum Start hindeuten könnte.

Eine Vorstellung neuer Siri-Funktionen wird im Rahmen der Entwicklerkonferenz im Juni erwartet, während die Veröffentlichung für den Herbst vorgesehen ist.

Parallel prüft Apple laut Bericht weitere Verbesserungen, darunter eine überarbeitete Tastatur mit erweiterten Autokorrektur-Vorschlägen sowie eine stärkere Integration von Drittanbieter-Apps über den App Store. Ein Unternehmenssprecher äußerte sich dazu nicht.