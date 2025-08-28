News

Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Apple Logo Feuer Header

Apple hat die iPhone-Torrent-App iTorrent aus dem alternativen App-Store AltStore PAL in der EU entfernt. Der Entwickler kann nach eigenen Angaben keine Apps mehr über alternative iOS-Stores vertreiben.

Die Entfernung der App betrifft nicht nur AltStore PAL, sondern laut Aussagen des Entwicklers Daniil Vinogradov alle alternativen iOS-Stores.

Vinogradov berichtet auf der iTorrent-Github-Seite, dass Apple die „Alternative Distribution“-Funktion aus seinem Entwicklerportal ohne vorherige Ankündigung entfernt habe. Gründe für die Maßnahme wurden nicht genannt. AltStore PAL untersucht den Vorfall derzeit ebenfalls.

Apple und alternative App-Stores in der EU

Die Maßnahme wirft Fragen vor dem Hintergrund des Digital Markets Act der EU auf, der iPhone-Nutzern grundsätzlich mehr Freiheiten bei der Installation von Apps aus Drittanbieter-Stores einräumt. Die App iTorrent war seit Juli 2024 auf AltStore PAL verfügbar, was die aktuelle Entfernung erwähnenswert macht. Laut Medienberichten bleibt unklar, warum Apple den Zugriff jetzt sperrt. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens steht noch aus.

Ich finde es bedenklich, dass Apple trotz aktueller EU-Regelungen weiterhin stark regulierend eingreifen kann, ohne eine Begründung dafür zu liefern. Die Sache wird sich zwar vermutlich bald aufklären, dennoch gibt es hier zumindest kommunikativ eine große Baustelle.

Apple Watch Ultra 2 Schwarz Milanaise Hand

Apple verliert vor Gericht – Greenwashing der Apple Watch gekippt

Das Landgericht Frankfurt am Main hat der Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Apple stattgegeben. Der Konzern darf seine Smartwatch-Modelle…

26. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Sollte es rechtlich nicht eher in der Hand der Alternativ-Store-Betreiber liegen, bei möglichen Urheberrechtsverletzungen – was mit hoher Wahrscheinlichkeit als Grund bei der Entfernung des Torrent-Client angeführt wird – einzugreifen? Das Apple hier mal gleich sämtliche alternativen Vertriebswege für den Entwickler ausschaltet, halte ich für sehr bedenklich. Da sollte die EU ernsthaft vorgehen, unabhängig von der Natur der so gesperrten App. 🤔

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Software / Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
Weitere Neuigkeiten
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen
Doktor Sim Dr Sim
DR.SIM streicht Anschlusspreis in allen Tarifen
in Tarife | Update
FRITZ!Box 7630 und 4630 mit Wi-Fi 7 angekündigt
in Hardware
FRITZ!Box 6825 4G und FRITZ!WLAN Stick 6700 angekündigt
in Hardware