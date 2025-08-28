Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore

Apple hat die iPhone-Torrent-App iTorrent aus dem alternativen App-Store AltStore PAL in der EU entfernt. Der Entwickler kann nach eigenen Angaben keine Apps mehr über alternative iOS-Stores vertreiben.

Die Entfernung der App betrifft nicht nur AltStore PAL, sondern laut Aussagen des Entwicklers Daniil Vinogradov alle alternativen iOS-Stores.

Vinogradov berichtet auf der iTorrent-Github-Seite, dass Apple die „Alternative Distribution“-Funktion aus seinem Entwicklerportal ohne vorherige Ankündigung entfernt habe. Gründe für die Maßnahme wurden nicht genannt. AltStore PAL untersucht den Vorfall derzeit ebenfalls.

Apple und alternative App-Stores in der EU

Die Maßnahme wirft Fragen vor dem Hintergrund des Digital Markets Act der EU auf, der iPhone-Nutzern grundsätzlich mehr Freiheiten bei der Installation von Apps aus Drittanbieter-Stores einräumt. Die App iTorrent war seit Juli 2024 auf AltStore PAL verfügbar, was die aktuelle Entfernung erwähnenswert macht. Laut Medienberichten bleibt unklar, warum Apple den Zugriff jetzt sperrt. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens steht noch aus.

Ich finde es bedenklich, dass Apple trotz aktueller EU-Regelungen weiterhin stark regulierend eingreifen kann, ohne eine Begründung dafür zu liefern. Die Sache wird sich zwar vermutlich bald aufklären, dennoch gibt es hier zumindest kommunikativ eine große Baustelle.