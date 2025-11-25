News

Apple Guthaben kaufen und 10 Euro Amazon-Gutschein erhalten

Apple Guthaben Geschenkkarte

Ab sofort gibt es im Rahmen der Black-Friday-Woche eine Aktion für Apple Guthaben bei Amazon. Immerhin 10 Euro Aktionsguthaben kann man dabei erhalten.

Worum geht es? Kaufe ausgewählte Apple-Gutscheine im Wert von 100 Euro oder mehr und erhalte 10 Euro Amazon Aktionsguthaben. Das Angebot ist befristet und gilt so lange der Vorrat reicht.

Ein entsprechender Aktionscode wird dabei im Amazon-Kundenkonto hinterlegt, wenn man innerhalb des Aktionszeitraums zwischen dem 25.11.2025 (05:00 Uhr) und 01.12.2025 (23:59 Uhr) das Apple Guthaben gekauft hat.

Der Aktionsgutschein kann nur bis zum 16.01.2025 (23:59 Uhr) auf Amazon.de eingelöst werden und wird automatisch auf den nächsten berechtigten Kauf auf Amazon.de im Rahmen des Bezahlvorgangs angewendet. Zudem heißt es:

Der Aktionsgutschein kann nur beim Kauf auf Amazon.de für Produkte mit Verkauf und Versand durch Amazon (nicht für Retourenkauf Deals sowie sämtliche Produkte der Marke Apple) und nur von volljährigen Personen eingelöst werden. Beim Kauf mit 1-Click können keine Aktionsgutscheine eingelöst werden.

Alle Details findet ihr auf der Aktionsseite.

