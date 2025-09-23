Apple iOS 26.1 kommt: Das nächste Update geht in die Testphase

Apple hat diese Woche, und damit haben wir bereits gerechnet, die erste Beta von iOS 26.1 für Entwickler veröffentlicht. Eine öffentliche Beta dürfte folgen, an dieser Stelle also der Hinweis, dass man das aktiviert, falls man iOS 26 getestet hat und die kleineren Updates in den nächsten Monaten nicht im Alltag nutzen möchte.

Was ist neu? Es gibt neue Sprachen für die Apple Intelligence, wie Türkisch, Italienisch oder Chinesisch, Apple hat viele Details optimiert, wie eine Liquid Glass-Ansicht in der Telefon-App, es gibt einen neuen Slider bei Videos in der Fotos-App und Apple spricht von Optimierungen bei der iPhone-Sicherheit im Hintergrund.

Wann kommt iOS 26.1? Ein Datum nennt Apple zum Start der Beta nie, aber mit Blick auf die letzten Jahre ist Ende Oktober damit zu rechnen, also in etwa einem Monat. Vor einem Jahr startete übrigens die Beta für die Apple Intelligence mit iOS 18.1, mal schauen, ob da bei iOS 26 eventuell noch etwas mehr kommen wird.