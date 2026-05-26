Tesla Supercharger im Volvo-Auto: Das Ladenetz wird aufgemischt

Volvo Cars erleichtert noch in diesem Jahr das Schnellladen seiner Elektrofahrzeuge durch verbesserten Zugang zu Tesla Superchargern in Europa.

Volvo Cars kündigt an, das Laden seiner vollelektrischen Fahrzeuge ab dem vierten Quartal 2026 weiter zu vereinfachen. Nutzer sollen dann direkt über die Volvo Cars App Zugang zu mehr als 20.000 Tesla Superchargern in 29 europäischen Ländern erhalten.

Der Zugang erfolgt über den Volvo Public Charging Service, der verschiedene Ladepunkte in einer zentralen Anwendung bündelt und die Nutzung öffentlicher Schnellladeinfrastruktur vereinheitlichen soll.

Volvo App integriert Tesla Supercharger in Europa

Im Rahmen der Erweiterung wird das Ladenetzwerk in die bestehende App-Struktur von Volvo integriert und soll die Nutzung von Schnellladestationen im Alltag vereinfachen. Laut Unternehmensangaben ist der Zugang bereits heute auf mehrere Millionen Ladepunkte weltweit ausgeweitet, darunter zahlreiche Stationen in Europa und Nordamerika.

Wichtige Punkte

Zugang zu über 20.000 Tesla Superchargern in Europa ab Q4 2026 über Volvo Public Charging Service in der Volvo Cars App

Bereits heute Zugriff auf über 3 Millionen Ladepunkte weltweit

Ausbau auf zusätzliche Regionen im asiatisch-pazifischen Raum bis 2029 geplant

Die Regelung gilt für folgende vollelektrischen Volvo Modelle:

Volvo EX30

Volvo EX40

Volvo EC40

Volvo EX60

Volvo EX90

Volvo ES90

Langfristige Lade-Strategie

Volvo Cars verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, das öffentliche Laden für Elektrofahrzeuge weltweit möglichst einheitlich und interoperabel zu gestalten. Dazu unterstützt das Unternehmen Standardisierungsinitiativen und setzt auf die schrittweise Öffnung weiterer Ladenetzwerke. Auch die Umstellung auf den nordamerikanischen Ladestandard in ausgewählten Märkten ist Teil der langfristigen Strategie.

Im direkten Eindruck wirkt die Integration von großen Schnellladenetzwerken in eine herstellerübergreifende App wie ein pragmatischer Schritt, der vor allem die Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen erhöhen könnte, ohne dass Nutzer zwischen verschiedenen Systemen wechseln müssen. Mir persönlich gefällt das.