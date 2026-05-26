Tarife

SIMon mobile dreht an der Daten-Schraube

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Simon Mobile

Die Mobilfunkmarke SIMon mobile bietet im Rahmen der Birthday Deals dauerhaft mehr Datenvolumen zum gleichen Preis.

Ab sofort umfasst die Aktion ein erhöhtes Datenvolumen in mehreren Flex-Tarifen, während die Grundgebühr unverändert bleibt. Ziel ist eine dauerhafte Aufwertung der bestehenden Tarifstufen ohne zusätzliche Preisänderung. Es handelt sich bei SIMon mobile um eine Vodafone-Tochter, demnach ist man im Vodafone-Netz unterwegs.

SIMon mobile Birthday Deals: neue Tarifstruktur im Überblick

Tarife im Überblick:

  • 25 GB: 8,99 € dauerhaft mit Rufnummernmitnahme, 5G mit 100 Mbit/s
  • 70 GB: 9,99 €, 5G mit 150 Mbit/s
  • 100 GB: 11,99 €, 5G mit 150 Mbit/s
  • 250 GB: 21,99 €, 5G mit 150 Mbit/s

Zusätzlich können Neukunden im Aktionszeitraum bis 24.06.26 über die Gutscheincodes SIM10 oder DATEN10 jeweils 10 GB pro Monat für 12 Monate zusätzlich erhalten. Diese Optionen gelten als zeitlich begrenzter Bonus zur Geburtstagsaktion und werden on top zum regulären Tarifvolumen gewährt.

Zu SIMon mobile →

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